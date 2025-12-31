Territoire de l'ouest : pas de collecte des déchets pour ce premier jour de 2026

Le Territoire de l’Ouest informe les habitants des communes de La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu, que le jeudi 1er janvier 2026 étant un jour férié, il n’y aura pas de collecte de déchets ce jour-là. Les collectes du jeudi et vendredi seront décalées au lendemain jusqu’au samedi 3 janvier 2026.

Par ailleurs, il est rappelé aux habitants qu’ils doivent respecter toutes les consignes afin de ne pas perturber les collectes et le tri des déchets : il faut respecter les calendriers, déplacer les véhicules gênants, jeter les mouchoirs/masques/gants usagés dans le bac d’ordures ménagères (après les avoir gardés dans un sac dédié fermé 24h avant de le mettre dans le sac poubelle) …

Les déchèteries et la fourrière animale intercommunale du Territoire de l’Ouest seront également fermées au public.

- Pour toute urgence relative à la fourrière animale -

En cas de chien dangereux ou d’animal mort sur la voie publique, appelez le Numéro Vert du Territoire de l’Ouest au 0 800 605 605 (appel gratuit à La Réunion). La messagerie sera activée. Laissez votre message, avec toutes les informations utiles : vos nom et prénom, l’objet de votre appel, le numéro de téléphone auquel vous joindre. Un agent d’astreinte de la fourrière animale vous recontactera pour intervenir dès que possible.

Pour tout renseignement, réclamation, signalement, … retrouvez tous vos services en ligne, suivant la situation et la nature de la demande.