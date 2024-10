Le Port : une journée mondiale pour sensibiliser au gaspillage alimentaire

Ce mercredi 16 octobre 2024, le Territoire de l'Ouest annonce qu'une sensibilisation au gaspillage alimentaire est organisée en faveur de la Journée mondiale de l'alimentation à la pépinière du Port jusqu'à 15h. L'objectif de cette sensibilisation est de montrer qu'à travers des gestes simples, il est possible de réduire notre impact environnemental et de changer notre façon de consommer, et donc d'éviter le gaspillage. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Sly/www.imazpress.com)