Collecte, atelier et découverte

Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre 2024, le Territoire de l'Ouest propose de participer à une journée d'actions locales autour du réemploi et de la réparation dans les communes du Port et de Saint-Paul de 9h à 12h. Au programme : des collectes, des ateliers et des découvertes pour "prolonger la vie de vos objets" selon le post du Territoire de l'Ouest. Nous publions le post ci-dessous.(Photo: www.imazpress.com)