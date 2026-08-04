Territoires zéro chômeur de longue durée : la Ville du Port appelle à pérenniser le dispositif

La ville du Port interpelle les parlementaires réunionnais sur l’avenir du dispositif "Territoires zéro chômeur de longue durée". Seule commune de La Réunion engagée depuis novembre 2022 dans l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD), la ville du Port a adressé des courriers aux parlementaires réunionnais afin de les sensibiliser à l’importance de la proposition de loi visant à pérenniser le dispositif au-delà du 1er janvier 2027. (Photo : ville du Port)

La ville appelle notamment à une inscription rapide du texte à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et à son adoption dans les délais permettant d’assurer la continuité de l’expérimentation. L’adoption du texte permettrait de sécuriser les parcours engagés et les emplois déjà créés, et de donner de la visibilité aux territoires et aux Entreprises à But d’Emploi qui mettent en œuvre le dispositif.

À La Réunion, Le Port est aujourd’hui la seule commune engagée dans cette expérimentation. Depuis janvier 2024, 54 Portoises et Portois sont sortis de la privation d’emploi : 30 au sein de l’Entreprise à But d’Emploi Synergie Pei et 24 grâce à l’accompagnement de l’équipe projet.

Cette dynamique repose sur une mobilisation collective associant l’État, le Département, France Travail, les acteurs économiques et le tissu associatif et de l’économie sociale et solidaire.

À travers cette démarche, la ville du Port entend partager son expérience de terrain et contribuer à la pérennisation d’une politique publique en faveur du droit à l’emploi.

"L’expérience conduite au Port montre ainsi qu’en réunissant les collectivités, l’État, les partenaires de l’emploi et les acteurs économiques autour d’un objectif commun, il est possible d’apporter des réponses concrètes au chômage de longue durée. Cette démarche mérite de s’inscrire dans la durée. C’est pourquoi nous souhaitons attirer l’attention des parlementaires sur l’importance de la pérennisation du dispositif", a précisé Olivier Hoarau, maire du Port.