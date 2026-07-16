Préservons l’eau : testez vos connaissances avec le Territoire de l’ouest

À l’occasion des vacances de juillet et août, le Territoire de l’ouest vous invite à venir rencontrer ses médiateurs lors d’un stand gratuit de sensibilisation à la gestion de l’eau, du 18 au 8 août 2026. Au programme : découvrez les bons gestes pour économiser l’eau au quotidien, apprenez les bons réflexes en matière d’assainissement et les déchets à ne jamais jeter dans les toilettes ou les canalisations et testez vos connaissances grâce à notre roue du jeu et tentez de remporter de nombreux goodies. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Informations pratiques :

- Samedi 18 juillet 2026 – Saint-Paul, de 7h30 à 12h, marché forain du Front de mer.

- Vendredi 31 juillet 2026 – Le Port, de 7h30 à 12h, marché forain Oasis.

- Samedi 1er août 2026 – La Possession, de 7h30 à 12h, marché forain.

- Jeudi 6 août 2026 – Trois-Bassins, de 8h30 à 12h, parvis de la mairie.

- Samedi 8 août 2026 – Saint-Leu, de 7h30 à 12h, marché forain.