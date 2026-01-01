Territoire de l'Ouest : vigilance sécheresse, les ressources en eau toujours insuffisant

Malgré les pluies diluviennes de ces derniers jours, la ressource en eau demeure fragile sur l'île et la zone de l'ouest. Les précipitations n'ont pas suffit pas à reconstituer les réserves en profondeur et l'état réel des nappes et des cours d'eau demeure à des niveaux préoccupations. Le Territoire de l'Ouest demande aux habitants du secteur de veiller de limiter leur consommation d'eau. Nous partageons une publication du Territoire de l'ouest. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Avec un avis de vigilance sécheresse émis par la préfecture, il est essentiel de maintenir nos efforts :

- Limiter les usages non essentiels

- Économiser l’eau au jardin et à la maison

- Adopter des gestes simples au quotidien (douche courte, détection des fuites, robinets fermés)