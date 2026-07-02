Une ambition collective pour le renforcement des compétences à La Réunion : la Région et ses partenaires s’engagent

Le Comité plénier du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (Crefop) s’est tenu ce jeudi 2 juillet 2026 au Moca, marquant la signature officielle du Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles (Cprdfop) 2025-2030 à La Réunion. C’est avec des compétences renforcées que nous bâtirons La Réunion de demain, souveraine sur les questions alimentaires, indépendante des énergies fossiles, avec un système de santé renforcé et accessible à tous", affirme Karine Nabenesa. (Photos : Région Réunion)

Le Comité plénier du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (Crefop) s’est tenu ce jeudi 2 juillet 2026 au Moca, marquant la signature officielle du Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles (Cprdfop) 2025-2030 à La Réunion.

- Un processus de concertation inédit -

L'élaboration de ce document a mobilisé, durant plusieurs mois, l'ensemble des acteurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles à La Réunion. Cette démarche de concertation, conduite dans le cadre du Crefop, a permis de construire progressivement une vision partagée des enjeux de compétences pour les dix prochaines années. Ce consensus large est matérialisé la signature conjointe ce jour par 17 signataires. Ce processus collectif constitue en lui-même un gage de solidité pour la mise en œuvre du contrat, chaque signataire s'engageant sur des priorités qu'il a contribué à définir.

Ce contrat de plan constitue un levier stratégique pour répondre aux enjeux majeurs du territoire :

Chômage élevé, précarité et nécessité d’adapter les compétences aux besoins du tissu économique. Il traduit une ambition partagée : favoriser l’accès à la formation, sécuriser les parcours professionnels et renforcer l’employabilité des Réunionnaises et des Réunionnais.

Depuis 2021, la Région a déployé des moyens importants pour développer l’offre de formation et en améliorer l’accès.

Cette dynamique s'est traduite par une forte augmentation des entrées en formation, avec plus de 10 000 places proposées chaque année depuis trois ans, notamment dans les filières stratégiques du territoire, santé, tourisme, numérique, énergies renouvelables, bâti tropical et à travers des parcours complets allant de la remobilisation à l'insertion professionnelle. Au total, près de 238 million d'euros ont été mobilisés sur

la période 2022-2026.

- Quatre priorités pour agir -

Le Cprdfop 2025-2030 s’articule autour de quatre priorités :

- Mieux observer les besoins en emplois et compétences, en développant une vision prospective et partagée des besoins

- Définir et déployer une offre de formation innovante, de qualité, adaptée aux réalités économiques du territoire

- Favoriser un accès renforcé et durable à la formation tout au long de la vie

- Orienter les Réunionnais tout au long de la vie, en valorisant les métiers et en facilitant un choix éclairé de formation et de reconversion professionnelle

Il s’inscrit dans une gouvernance renouvelée, fondée sur le dialogue social et la coordination des acteurs au sein du Crefop.

Dans un contexte marqué par une baisse des financements de l’État, les partenaires ont rappelé la nécessité de maintenir des moyens à la hauteur des enjeux afin de poursuivre la dynamique engagée et garantir le droit à la formation pour tous.

« Garantir le droit à la formation de tous les Réunionnais.es : le droit à une formation de qualité, de proximité et qui prend en compte les spécificités de chacun, mais également le droit pour nos entreprises à bénéficier de compétences locales d’excellence pour favoriser le développement économique de filières à forts enjeux pour le territoire, comme la santé, le tourisme, les énergies renouvelables, le bâti tropical, ... Une Réunion terre d’innovation, ancrée dans sa culture et son particularisme, modèle d’excellence pour les régions d’Outre-mer et de l’hexagone », a exprimé Karine Nabenesa, vice-présidente déléguée à la formation professionnelle.