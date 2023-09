Le Département en Namibie pour renforcer la coopération culturelle

Du lundi 11 au mercredi 13 septembre, Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental de La Réunion, sera en visite officielle en République de Namibie, à l’invitation du Président de la République Hage Geingob. Voici le communiqué du Département. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Placée sous le signe de la coopération culturelle, ce séjour doit notamment permettre de formaliser une convention entre l’Association des musées de Namibie et le Musée historique de Villèle, propriété du Département, dans la perspective de la transformation de celui-ci en Musée de l’Habitation et de l’esclavage. Villèle possède en effet un fonds important de documents constitué par un chercheur spécialiste de l’histoire coloniale allemande en Afrique. Ce fonds est susceptible d’intéresser les musées namibiens. Le partage des recherches et connaissances ouvrirait ainsi de fructueuses perspectives pour nos deux contrées. Ces raisons ont conduit Cyrille Melchior à inviter le Président Hage Geingob à participer, comme invité d’honneur, à la commémoration du 175e anniversaire de l’abolition de l’esclavage à La Réunion, qui se déroulera le 20 décembre prochain. Le Président Geingob a souhaité que sa venue soit précédée d’une visite du Président Melchior en Namibie.

Une rencontre, le jeudi 24 août à Paris, entre l’ambassadeur de Namibie, le ministère des Affaires étrangères et une délégation du Département a permis de valider les modalités protocolaires du voyage.

La délégation réunionnaise comprendra notamment la conseillère départementale déléguée à la Coopération, Adèle Odon, et le conservateur du patrimoine Jean Barbier. Quelques chefs d’entreprise réunionnaises seront également du voyage.