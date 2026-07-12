Vacances de juillet-août : demandez le programme des équipements culturels du Département

Pendant ces vacances scolaires, un programme riche attend petits et grands, pour apprendre, créer et partager en famille, dans divers lieux gérés par le conseil départemental, notamment le Muséum d'Histoire naturelle de La Réunion, le Musée Léon Dierx, le Lazaret de La Grande Chaloupe, le Jardin Botanique de La Réunion, le Musée du Sel ou encore Artothèque de la Réunion. Nous partageons la publication du conseil départemental, ci-dessous : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)