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Vakans dann Port : la ville organise des stages de natation

  • Publié le 11 octobre 2026 à 16:00
Piscine

La ville du Port organise des stages d’apprentissage de la natation pour évoluer dans l’eau en toute sécurité. Les cours auront lieu à la piscine Jean-Lou Javoy pendant les prochaines vacances, du 12 au 22 octobre 2026 et s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Attention les places limitées, inscrivez-vous des maintenant. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Voici le planning des cours :

  • 8h-9h pour les adultes
  • 10h-11h pour les 7-12 ans
  • 11h-12h pour les 4-6 ans. 

Pour plus d'informations et inscriptions au 0262 42 00 30.

Le Port, Natation, Zoom

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