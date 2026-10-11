Vakans dann Port : la ville organise des stages de natation

La ville du Port organise des stages d’apprentissage de la natation pour évoluer dans l’eau en toute sécurité. Les cours auront lieu à la piscine Jean-Lou Javoy pendant les prochaines vacances, du 12 au 22 octobre 2026 et s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Attention les places limitées, inscrivez-vous des maintenant. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Voici le planning des cours :

8h-9h pour les adultes

10h-11h pour les 7-12 ans

11h-12h pour les 4-6 ans.

Pour plus d'informations et inscriptions au 0262 42 00 30.