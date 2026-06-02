Saint-Denis : 10.000 visiteurs attendus à la Nordev pour Veezit, le Salon du tourisme

Le Salon du tourisme, Veezit, fait son retour à la Nordev à Saint-Denis les vendredi 5 juin, samedi 6 juin et dimanche 7 juin 2026. Plus de 10.000 visiteurs sont attendus, 10 destinations représentées et trois jours pour voyager sans passeport. Le public sera accueilli de 9h à 18h dans le Hall A (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Organisé par l’agence Eventgo, Veezit s’impose comme le rendez-vous incontournable du tourisme régional et international dans l’océan Indien, réunissant professionnels, destinations et grand public autour d’une même ambition : faire voyager, inspirer et créer des connexions.

- Rodrigues, destination à l'honneur au Salon Veezit -

Un espace de 54 m2 est dédié à Rodrigues, destination à l’honneur. Une "escale signature au cœur d’une île préservée, entre patrimoine naturel, paysages d’exception et art de vivre unique", soulignent les organisateurs.

De la Réunion, Madagascar aux Seychelles, de Maurice à la Thaïlande, de l’Inde à Rodrigues, destination à l’honneur, Veezit revient pour une troisième édition encore plus ambitieuse, inspirante et immersive.

Le nord de La Réunion (pavillon de 100 m2) sera représenté avec une immersion dans un territoire d’exception, entre patrimoine remarquable, dynamisme culturel et expériences nature, du canoë-kayak aux grands domaines emblématiques.

Un espace de 54 m2 est dédié à l’est de l’île. Une vitrine immersive d’un territoire authentique, entre paysages spectaculaires, culture vivante et expériences sensorielles.

Des tour-opérateurs internationaux (Europe, Canada, océan Indien) seront présents en tant qu’acheteurs invités.

Entrée à 3 euros, gratuit pour les moins de 12 ans et les professionnels (sur inscription)

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