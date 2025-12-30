Le Tampon : risque de radiers submergés avec les fortes pluies

Pendant cette période de fortes pluies sur l'ensemble de l'île, les radiers sont des endroits dangereux et à haut risque sur le territoire du Tampon. Il est donc important de respecter les consignes de prudence pour ne pas se mettre et mettre les autres en danger. Nous partageons une publication de la ville du Tampon. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Voici quelques consignes de prudence :

- Ne vous engagez jamais sur un radier submergé, même si le niveau d’eau paraît faible

- Limitez vos déplacements non essentiels

- Tenez-vous informés de l’évolution de la situation météorologique via les sites officiels

La Ville du Tampon appelle chacun à la plus grande vigilance pour votre sécurité et celle des autres.