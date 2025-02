PEC, séisme, TVA, nouvel an et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 7 février 2025 : - Face au chômage et à la précarité, l'Etat fait le choix de supprimer des aides à l'emploi - Un séisme de magnitude 2.3 ressenti dans l'ouest de l’île - Autoentrepreneurs : la baisse du seuil d'exemption de TVA suspendue pendant le temps d'une concertation - Le Conseil départemental célèbre l’année du Serpent de Bois - La pa Météo France i di, sé zot i di - La Réunion toujours dans une ambiance estivale (Photo www.imazpress.com)

Face au chômage et à la précarité, l'Etat fait le choix de supprimer des aides à l'emploi

Le budget 2025 a été définitivement adopté ce jeudi 6 février 2025 après un dernier vote au Sénat. Entre baisse des emplois PEC, incertitudes sur le nombre de Services civiques, coups de rabot dans les budgets pour l'apprentissage, abaissement du seuil de TVA sur les petites entreprises…Les décisions du gouvernement ne risquent pas d'aider les Réunionnais.

Un séisme de magnitude 2.3 ressenti dans l'ouest de l’île

Un séisme a été ressenti par des habitants de l’île, principalement dans le secteur ouest de l’île. ce jeudi 6 février 2025 à 21h50. Ce séisme a été enregistré par les sismomètres de l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise. Sa magnitude a été mesurée à 2.3 sur l'échelle de Richter.

Autoentrepreneurs : la baisse du seuil d'exemption de TVA suspendue pendant le temps d'une concertation

Le gouvernement a décidé que la baisse du seuil d'exemption de TVA prévue par le budget 2025 serait "suspendue pendant le temps d'une concertation" qu'il va "lancer afin d'ajuster cette mesures si nécessaire", a annoncé le ministre de l'Economie Eric Lombard jeudi sur France 2.

Le Conseil départemental célèbre l’année du Serpent de Bois

Le Conseil départemental de La Réunion a célébré, ce mercredi 5 février 2025, le Nouvel an chinois au Palais de la Source. Une soirée marquée par des échanges institutionnels et culturels, en présence du président du Département, Cyrille Melchior, de plusieurs élus et de représentants de la communauté chinoise.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La Réunion toujours dans une ambiance estivale

Plus qu'un jour avant le week-end et La Réunion poursuit sur sa lancée estivale avec un début de matinée agréable sur l'ensemble de l'île. Une accalmie de courte durée pour Matante Rosina alors que les nuages commenceront à devenir menaçants sur le nord à la mi-journée, amenant avec eux des averses localement fortes.