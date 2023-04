Macron, réforme, Run-Ball, Soudan et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 18 avril 2023 - Macron a entendu "la colère" des Français, mais ne propose rien pour l'apaiser - Macron se donne "cent jours", jusqu'au 14 juillet, pour agir "au service de la France" - Le Port : 120 marmailles et des stars du basket français pour le Run-Ball 2023 - Les combats s'intensifient au Soudan, près de 200 morts en trois jours - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une matinée ensoleillée mais un après-midi sous les nuages

Macron a entendu "la colère" des Français, mais ne propose rien pour l'apaiser

Après la promulgation de la réforme des retraites dans la nuit de vendredi à samedi, Emmanuel Macron a tenu à s'adresse – encore – aux Français.es ce lundi soir. Et s'il a assuré avoir entendu "la colère" de la population, il n'a, sans surprise aucune, rien proposé pour l'apaiser. Et a promis de continuer le dialogue social. Mais pour cela faudrait-il qu'il ait commencé un jour.

Macron se donne "cent jours", jusqu'au 14 juillet, pour agir "au service de la France"

Emmanuel Macron s'est donné lundi "cent jours" pour lancer un plan d'"apaisement" et "d'action" d'ici le 14 juillet, après la "colère" suscitée par la réforme des retraites, chargeant sa Première ministre de présenter "dès la semaine prochaine" une feuille de route.

Le Port : 120 marmailles et des stars du basket français pour le Run-Ball 2023

Le Runball, c'est un événement réunionnais d'ampleur autour du basket-ball qui a accueilli, entre autre, Tony Parker en 2013. En 2023, il se tiendra au Port du 3 au 7 juillet. Organisé par la Ligue Régionale de Basket-Ball ces cinq jours verront défiler plus d'une trentaine de grands noms du basket français. 120 jeunes basketteurs et basketteuses péi pourront aussi participer au Camp Runball. Une semaine pour célébrer le ballon orange avec des sportifs et sportives 100 % tricolores : le thème se calque sur le calendrier des JO qui arrivent à grand pas.

Les combats s'intensifient au Soudan, près de 200 morts en trois jours

Plus de 185 personnes ont été tuées au Soudan où la lutte pour le pouvoir des deux généraux aux commandes depuis le putsch de 2021 a gagné en intensité.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une matinée ensoleillée mais un après-midi sous les nuages

Ce mardi 18 avril 2023, Matante Rosina va pouvoir profiter tout soleil puisque une belle matinée s'annonce sur la majeure partie de l'île. Par contre, l'après-midi il pourra y avoir quelques averses.