Mortalité routière, Bétharram, Israël, marche pour le climat et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 21 février 2025 :

40 morts sur les routes réunionnaises en 2024 : les autorités en appellent à la responsabilité individuelle

Une opération conjointe entre police et gendarmerie a été menée ce jeudi 20 février 2025 à Sainte-Marie pour sensibiliser les usagers de la route et sanctionner les infractions. En marge des contrôles, les chiffres de la sécurité routière ont été dévoilés. Et ils sont inquiétants. En 2024, l'île a enregistré une hausse de 33% des décès sur les routes. Les contrôles vont ainsi se renforcer, mais les autorités en appellent à la responsabilité individuelle pour lutter contre la mortalité routière.

Bétharram: une ancienne professeure met de nouveau en cause le couple Bayrou

Une ancienne enseignante de Notre-Dame-de-Bétharram affirme de nouveau, dans une vidéo diffusée jeudi par Mediapart, que François Bayrou et son épouse ont ignoré ses alertes sur les violences infligées aux élèves de l'établissement catholique béarnais.

L’un des corps remis par le Hamas n’est pas celui de l’otage Shiri Bibas, affirme Israël

Le Hamas a restitué ce jeudi à Israël quatre dépouilles d’otages enlevés le 7 Octobre. Parmi les corps, celui de l’octogénaire Oded Lifshitz, et ceux des deux enfants Bibas, Ariel et Kfir Bibas - qui avaient 4 ans et 9 mois au moment de leur rapt -, devenus les symboles du massacre. Mais selon l’armée israélienne, le mystère plane sur la quatrième dépouille, qui était censée être celle de Shiri Bibas, la mère des deux enfants qui ont, eux, été formellement identifiés.

Sainte-Suzanne : une marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité

Forte du succès de sa précédente édition, la marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité revient le dimanche 16 mars 2025 à Sainte-Suzanne sur le site du Bocage, pour une 6ème édition. Cet événement est un appel collectif à l’action pour construire un avenir plus résilient et durable.

La pa météo France i di, sé zot i di - Un peu de vent et un peu de pluie

Matante Rosina se dit qu'il faudra attacher solidement sa capeline ce vendredi 21 février 2025. Elle a vu dans sa tasse de café qu'il y aura du vent dans l'après-midi. Elle a aussi vu qu'il y aura un peu de pluie dans l'après-midi. Dites-nous comment est le temps chez vous.