Virus de l'hiver, Mayotte, Trump, jeux des îles et météo

Fièvre, nez qui coule, toux… ces virus tenaces qui nous mènent la vie dure

Chaud-froid, froid-chaud… en cette période où l'on ne sait même plus comment s'habiller, s'il faut ranger notre ti palto ou pas, nombreux sont ceux qui se retrouvent avec la gorge qui pique et le nez qui coule. Certains trainant même les symptômes oscillants entre grippe, gastro ou encore Covid depuis plusieurs semaines. Simple fait de saisonnalité ou immunité plus fragile ? Les médecins optent pour la première réponse et ne sont pas particulièrement inquiets

A Mayotte, les habitants contraints de vivre (presque) sans eau

Mayotte a soif. Les réserves en eau continuent de s'assécher, et ce malgré les restrictions déjà en place. Dans ce contexte, des mesures draconiennes ont été décidées à partir du 4 septembre 2023 : des coupures d’eau de 48 heures sur une bonne partie de Mayotte seront en vigueur, le centre administratif de Mamoudzou, les ZI de Kaweni et Longoni, et Petite-Terre subiront des coupures nocturnes la semaine et une autre de 36 heures le week-end. Une situation catastrophique, qui a des impacts sur la qualité de vie mais aussi sur la santé des Mahorais.

Trump s'est rendu aux autorités dans une prison d'Atlanta

Donald Trump, 1m90, 98kg, cheveux blonds vénitiens: comme n'importe quel justiciable, l'ancien président américain a été soumis jeudi à un enregistrement dans les registres d'une prison d'Atlanta après avoir été inculpé de tentative de manipulation de la présidentielle de 2020.

Jeux des Îles de l'Océan indien : c'est le grand jour…

Tic tac, tic tac… ça y est, le jour de l'ouverture de la 11ème édition des Jeux des Îles de l'Océan indien est enfin arrivé. Dans quelques heures, la cérémonie d'ouverture lancera officiellement cette compétition qui a eu lieu cette année à Madagascar jusqu'au 3 septembre. En tout, 452 athlètes Réunionnais vont défendre les couleurs de leur région.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil et possibles petites gelées

Pour ce vendredi 25 août 2023, en ouvrant ses volets, matante Rosina voit le soleil illuminer presque toute l'île. Il fait un peu plus frais que les jours d'avant et elle pense qu'il est possible de voir quelques petites gelées par-terre dans les Hauts au petit matin. Dans l'après-midi, comme d'habitude, les nuages se pointent timidement et offrent quelques gouttes de pluie sur les hauts du Nord et de l'Ouest.