Jeux des îles, Gabriel Attal, Rubiales, festival Tam Tam et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 29 août 2023 : - Jeux des îles : chronique d'une inorganisation et de cafouillages annoncés - Annonces de Gabriel Attal : une bonne nouvelle pour le Bac, un non-sujet pour l'abaya - Baiser forcé: la Fédération demande la démission de Rubiales, la justice ouvre une enquête préliminaire - Marionnettes et théâtre visuel : Tam Tam fête des dix ans à Saint-Paul - La pa Météo France i di, sé zot i di - Danse de nuages

Jeux des îles : chronique d'une inorganisation et de cafouillages annoncés

Si de sérieux doutes planaient sur la capacité des dirigeants de Madagascar à organiser des Jeux des Îles sans accroc, la réalité surpasse de loin les craintes. Après une cérémonie d'ouverture endeuillée par la bousculade ayant causé 13 décès et plus de 80 blessés, les couacs s'accumulent pour les athlètes. Hébergements et équipements vétustes, repas pas assez nombreux ou de mauvaise qualité, transport chaotique…Les problèmes s'enchaînent dans la Grande Île.

Annonces de Gabriel Attal : une bonne nouvelle pour le Bac, un non-sujet pour l'abaya

Ce lundi, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, tenait sa première conférence de presse de rentrée. Dès dimanche, il avait annoncé l'interdiction à l'école de l'abaya, longue robe traditionnelle portée par certaines élèves musulmanes. Il a également acté le report des épreuves de spécialité du bac de mars à juin. Des annonces qui font réagir les syndicats réunionnais.

Baiser forcé: la Fédération demande la démission de Rubiales, la justice ouvre une enquête préliminaire

Les présidents des Fédérations régionales du football espagnol, convoqués par le président par intérim de la Fédération, ont demandé lundi la démission immédiate de Luis Rubiales, qui fait l'objet d'une enquête préliminaire pour agression sexuelle après avoir donné un baiser forcé à l'internationale Jenni Hermoso.

Marionnettes et théâtre visuel : Tam Tam fête des dix ans à Saint-Paul

Le festival Tam Tam revient au théâtre des Alberts à Saint-Paul. Du 29 septembre au 10 octobre 2023, neuf spectacles créés par neuf compagnies de La Réunion, Mayotte de l’Hexagone et de la Belgique se succéderont afin de mettre en lumière la diversité des arts de la marionnette avec un florilège de formes et techniques marionnetiques. Au programme : théâtre de marionnettes et d’ombres, de la danse hip-hop, des concerts et plein d’autres animations.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Danse de nuages

Pour ce mardi 29 août 2023, après une belle matinée, Matante Rosina observe les nuages qui arrivent en douce depuis le Sud. Les petites pluies décident de danser un peu partout, surtout vers le Sud et au cœur de l'île. Le vent, lui, se réveille du côté de l'Est-Sud-Est le matin, et se tourne vers le Sud-Est dans l'après-midi, en soufflant un peu plus fort.