Mayotte, Philippe Vigier, États-Unis, cinéma et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 30 août 2023 : - Mayotte : une crise de l'eau aussi prévisible que le manque d'action de l'Etat - Visite ministérielle : beaucoup de problématiques, mais peu d'attentes envers Philippe Vigier - Évacuations et préparatifs en Floride avant l'arrivée de l'ouragan Idalia - Le septième art sous toutes ses formes à Saint-Pierre - La pa Météo France i di, sé zot i di - Entre averses et éclaircies

Mayotte : une crise de l'eau aussi prévisible que le manque d'action de l'Etat

Imaginez un département où vous n'auriez de l'eau courante qu'un jour sur trois. Imaginez que cette eau, une fois de retour, ne soit pas potable. Imaginez, en plus, que cette situation aurait pu être anticipée depuis des années. N'importe où en France, cela aurait fait scandale. La situation aurait fait l'ouverture des journaux télévisés nationaux, la Première ministre se serait sûrement exprimée sur la question, une cellule de crise aurait été ouverte dans la foulée. Oui, mais voilà : cette situation existe bien, seulement elle concerne Mayotte. Pas de quoi fouetter un chat donc, semble-t-il.

Visite ministérielle : beaucoup de problématiques, mais peu d'attentes envers Philippe Vigier

Nouveau ministre délégué aux Outre-mer signifie aussi nouvelle visite ministérielle. Philippe Vigier est attendu à La Réunion ce mercredi 30 août 2023, pour un séjour de trois jours. Trois jours où le nouveau ministre rencontrera le président de Département et la présidente de Région, discutera vie chère et logement avec les élu.es, ira faire un tour dans l'est pour parler agriculture, et visitera les locaux du RSMA. Le même cirque que ces quatre dernières décennies, somme toute.

Évacuations et préparatifs en Floride avant l'arrivée de l'ouragan Idalia

La Floride a ordonné à des habitants de sa côte ouest d'évacuer avant l'arrivée de l'ouragan Idalia, qui s'est renforcé mardi et pourrait devenir "extrêmement dangereux" avant de toucher terre mercredi, selon les autorités américaines.

Le septième art sous toutes ses formes à Saint-Pierre

Avis aux amoureux du septième art, le Festival International du cinéma revient à Saint-Pierre. Organisé par l’association Écran Jeunes, du 12 au 22 octobre 2023, 29 films vont être diffusés au Cinéma Moulin à café de La Ravine des Cabris. Des projections tout public, à deux et cinq euros la séance.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Entre averses et éclaircies

Matante Rosina décide de regarder au fond de sa tasse de café pour vous donner les prévisions du temps de ce mercredi 30 août 2023. Elle prévient que l'humidité s'accroche toujours dans le sud sauvage. Elles décident de s'étendre jusqu'à Saint-Pierre Ailleurs le ciel est plus clément mais dans l'après-midi, les nuages s'emparent de l'intérieur de l'île et laissent échapper de bonnes pluies.