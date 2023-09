Périscolaire, houle, Darmanin, Saint-Pierre et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 20 septembre 2023 : - Périscolaire et centres de loisirs recherchent animateurs (presque) désespérément - La houle s'est donnée en spectacle du nord-ouest au sud de l'île - La France "n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa", selon Darmanin - Saint-Pierre : le Centre social et socioculturel ouvre ses portes aux habitants - La pa Météo France i di, sé zot i di - Cocktail de soleil et d'averses par endroit

Sur internet, de nombreuses offres d'emplois dans le secteur de l'animation sont encore mises en ligne un mois après la rentrée des classes. Dans plusieurs communes de l'île, on cherche des animateurs pour le périscolaire et les centres de loisirs. Un secteur peu attractif où les recrutements sont à la peine

La houle continue de déferler sur les côtes réunionnaises ce mercredi 20 septembre 2023. Le plus gros - et le plus beau - du spectacle s'est cependant tenu ce mardi, du nord-ouest au sud de La Réunion. Les curieux étaient nombreux à se rendre sur le littoral - pourtant interdit - afin d'observer ce spectacle naturel. Retour en images sur cet épisode de houle - l'un des rares de cet hiver austral

La France "n'accueillera pas de migrants" venus de l'île italienne de Lampedusa, sujette depuis plusieurs jours à un afflux migratoire important, a déclaré mardi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, affichant la "fermeté" du gouvernement en la matière.

Le Centre social et socioculturel (CSSC) de l'Office des Sports et du Temps Libre de Saint-Pierre a été inauguré ce mardi 19 septembre 2023. Le CSSC concentrera ses actions sur trois quartiers de la ville dans un premier temps : Bois d'olive, Pierrefonds et Ravine Blanche.

Matante Rosina est en admiration devant les photos et les vidéos de la houle de mardi publiées par Imaz Press. Elle vous conseille de les regarder d'ailleurs. Pour ce mercredi 20 septembre 2023, elle sent que la houle commence à se calmer. Au niveau du ciel du matin, quelques petites averses arrivent de l'est. À mesure que la journée avance, des nuages commencent à se former le long des pentes. Dans l'après-midi, de légères averses se déclenchent le long des pentes. Des précipitations peuvent faire leur apparition vers le littoral et le soleil continue de briller, principalement sur le nord.