Rivière des Galets, Macron, aïkido, retraites et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 5 octobre 2023 : - Assassinat à la Rivière des Galets : cinq mineurs toujours en garde à vue - Macron veut élargir le référendum, sans bouleverser l'esprit de la Constitution - Aïkido : un meeting international pour fête les 40 ans de la Ligue - Une semaine de rendez-vous pour la retraite - La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuages matinaux et averses éphémères

Assassinat à la Rivière des Galets : cinq mineurs toujours en garde à vue

Cinq mineurs, nés en 2008 et 2009, sont toujours en garde à vue ce jeudi 5 octobre 2023 suite au décès d'une jeune femme de 25 ans, visée par un tir de galet. La victime avait été grièvement blessée samedi dernier après avoir reçu un galet de grande taille, jeté depuis le pont de la Rivière des Galets au Port, alors qu'elle circulait en voiture avec son compagnon. Elle est morte des suites de ses blessures mercredi. Une procédure judiciaire pour assassinat, tentative d'assassinat et association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes a été ouverte

Macron veut élargir le référendum, sans bouleverser l'esprit de la Constitution

Emmanuel Macron a déclaré mercredi vouloir mener "à son terme" l'élargissement du champ du référendum à des sujets comme l'immigration, et ouvrir une "nouvelle étape de décentralisation", sans pour autant chambouler l'esprit de la Constitution de la Ve République, qui fête ses 65 ans.

Aïkido : un meeting international pour fête les 40 ans de la Ligue

Après le succès de l’édition 2019, la Ligue de La Réunion de aïkido FFAAA (aïkido aïkibudo kinomichi et disciplines associées), organise et accueille le 2ème meeting régional d’aïkido de l’Océan Indien du 7 au 14 octobre 2023. Des délégations de Maurice et d’Afrique du Sud participeront à l’évènement avec des démonstrations et des animations de stages.

Dans plusieurs commune, une semaine de rendez-vous pour la retraite

L’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco organisent une semaine des Rendez-vous de la retraite du lundi 16 au samedi 21 octobre 2023. 619 entretiens seront proposés dans plusieurs communes par les conseillers des deux régimes à La Réunion pour aider à préparer sa retraite. Des conférences en ligne seront consacrées aux principales évolutions réglementaires en vigueur depuis le 1er septembre. La précédente édition de ces rendez-vous avait eu lieu en juin

La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuages matinaux et averses éphémères

La journée de ce jeudi 5 octobre 2023 débute sous quelques nuages et quelques petites averses du côté des hauts de l'est.Dans l'après-midi, Matante Rosina annonce que les nuages sont généralement juste de passage en laissant échapper quelques petites pluies de courte durée. Le vent s'est calmé et souffle très légèrement nous permettant de nous rafraîchir un peu.