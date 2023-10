Transports en commun, Helena Texeira , guerre, bourse et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 11 octobre 2023 : - Un protocole strict pour que transports en commun ne riment pas avec insécurité - Université de La Réunion : Helena Texeira et son étude sur le pétrel noir de Bourbon récompensés - Israël-Gaza: le bilan s'alourdit, des milliers de morts au total - Une aide complémentaire pour les boursiers en formations sanitaires et sociales - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil mais aussi quelques nuages

Un protocole strict pour que transports en commun ne riment pas avec insécurité

Excès de vitesse, conduite dangereuse, défaut de permis, conduite sous l'empire de l'alcool…Les délits routiers sont nombreux dans l'île chaque semaine. Les bus y compris les transports scolaires ne sont pas épargnés par ce problème. Pour tenter de limiter au mieux la mise en danger des usagers des transports en commun, intercommunalités et prestataires assurent suivre un protocole strict de recrutement et de sécurité

Université de La Réunion : Helena Texeira et son étude sur le pétrel noir de Bourbon récompensés

Pour la 17ème édition du Prix jeunes talents France, la Fondation L’Oréal a récompensé 20 doctorantes et 15 post-doctorantes à travers le pays. Parmi elles, Helena Texeira, une post-doctorante portugaise qui étudie la biologie évolutive au sein de l'Université de La Réunion. Son étude sur comment les changements environnementaux et l'activité humaine a mené les pétrels noirs de Bourbon proche de l'extinction a été récompensée

Israël-Gaza: le bilan s'alourdit, des milliers de morts au total

Le bilan de la guerre entre Israël et le Hamas continue de s'alourdir de façon vertigineuse, avec des milliers de morts recensés au total, cinq jours après l'attaque surprise lancée par le mouvement islamiste palestinien depuis Gaza.

Une aide complémentaire pour les boursiers en formations sanitaires et sociales

La Région a décidé de mettre en oeuvre une mesure d’aide complémentaire – pouvant aller jusqu’à 400 euros maximum – en faveur de tous les étudiants boursiers relevant de la responsabilité de la Région Réunion au titre des formations sanitaires et sociales pour l’année 2023- 2024. Cette aide vient s'ajouter à la revalorisation de 67 euros des bourses, déjà actée au niveau national.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil mais aussi quelques nuages

Pour ce mercredi 11 octobre 2023, Matante Rosina a pris son parapluie pour aller faire son marché. Son parapluie lui servira plutôt à se protéger des rayons du soleil qui commencent à bien chauffer. En partant de chez elle, dans l'est, elle a senti quelques gouttes de pluie. Dans l'après-midi, les nuages ont tendance à s'installer sur les pentes de toute l'île et à s'étaler vers Salazie et Mafate.