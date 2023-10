Attentats, Belgique, Grand raid, Cité des Arts et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 17 octobre 2023 : - Attaques dans les établissements scolaires : à La Réunion comme ailleurs le risque zéro n'existe pas - Coups de feu à Bruxelles: deux morts, le suspect en fuite - Grand Raid : au cœur des sentiers… elles et ils seront infiltré.e.s pour Imaz Press - La Cité des Arts accueille Bianca Bondi et son ode alchimique à La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - Préparez vos éventails ! il va faire chaud

Attaques dans les établissements scolaires : à La Réunion comme ailleurs le risque zéro n'existe pas

Ce lundi 16 octobre 2023sur le parvis de Champ-Fleuri à Saint-Denis, un hommage a été rendu à Dominique Bernard, le professeur de lettres tué vendredi à Arras. Menée par un ex élève radicalisé, l'attaque a eu lieu devant l'enceinte et à l'intérieur du collège-lycée Gambetta. Cette intrusion soulève l'épineuse question de la sécurité dans les établissements scolaires. Même si La Réunion se trouve à 10.000 kilomètres du lieu de l'attaque, elle n'est pas à l'abri des menaces d'agressions. "Personne n'est protégé à 100% des possibilités d'intrusion, le risque zéro n'existe pas", note le rectorat de La Réunion en précisant que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité des élèves, des agents et des enseignants.

Coups de feu à Bruxelles: deux morts, le suspect en fuite

Deux personnes ont été tuées par des coups de feu lundi en début de soirée à Bruxelles, et le suspect est en fuite, a indiqué à l'AFP le parquet de la capitale belge.

Grand Raid : au cœur des sentiers… elles et ils seront infiltré.e.s pour Imaz Press

Ça y est, le compte à rebours pour le Grand Raid 2023 est lancé. Dans quelques jours, plus ce 7.000 traileurs s'élanceront sur les différents sentiers de La Réunion. Du Japon, de Suisse, des Émirats arabes unis, de Bourgogne, du nord de l'Hexagone ou encore et surtout (on est un peu chauvin) de La Réunion… ils et elles seront très très nombreux. Parmi ces folles et ces fous, Imaz Press aura plusieurs infiltré.e.s… Découvrez leurs portraits.

La Cité des Arts accueille Bianca Bondi et son ode alchimique à La Réunion

Passionnée d'écologie et d’ésotérisme, l’artiste sud-africaine Bianca Bondi propose jusqu’au 26 novembre, à la Cité des Arts, une installation spécifiquement pensée pour l’espace Banyan, en écho au territoire de l’île. La jeune alchimiste des temps modernes invite tout un chacun à un véritable travail d’introspection

La pa Météo France i di, sé zot i di - Préparez vos éventails ! il va faire chaud

Après une matinée globalement plaisante, les nuages commencent à se former sur les hauteurs en cours d'après-midi de ce mardi 17 octobre 2023 d'après Matante Rosina. Ils apportent avec eux de légères précipitations. Le littoral bénéficie toujours d'un ensoleillement généreux. Les températures vont certainement atteindre des niveaux record.