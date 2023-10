Dettes, Grand Raid, Gaza, Somèn Kréol et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 19 octobre 2023 : - Selon que vous serez une grosse ou petite entreprise, vos dettes seront effacées ou non - Les folles et les fous sont prévenus, il va faire 32°C à Mafate - Frappe sur l'hôpital de Gaza : Joe Biden met Israël hors de cause - Nocturne contes et maloya au musée Stella Matutina - La pa Météo France i di, sé zot i di - La shalèr i done paké !

Selon que vous serez une grosse ou petite entreprise, vos dettes seront effacées ou non

Réduction, voire effacement des dettes sociales et fiscales des entreprises, en difficulté par l'Etat et les banques relèverait de l'utopie ? Pas vraiment. A La Réunion au cours des derniers mois ces créances ont été gommées pour un certain nombre de (grosses) sociétés. Sans surprise cela a alimenté la frustration des petites et moyennes entreprises. Croulant sous les dettes, dans un contexte économique difficile, sans aide de l'Etat ou des banques, ces petites structures s'interrogent sur les raisons de cette "discrimination"

Les folles et les fous sont prévenus, il va faire 32°C à Mafate

Coup d'envoi ce jeudi pour les courses du Grand Raid avec près de 7.000 participants sur la ligne de départ. Et c'est un temps sec qui attend les traileurs qui souffriront très certainement de la chaleur. Heureusement la météo s'annonce plus clémente samedi et dimanche.

Frappe sur l'hôpital de Gaza : Joe Biden met Israël hors de cause

Le président américain Joe Biden a mis mercredi Israël hors de cause, après la frappe meurtrière contre un hôpital à Gaza qui a soulevé un vent de révolte au Moyen-Orient, et obtenu de son allié meurtri par une attaque sans précédent un feu vert pour l'aide humanitaire à Gaza.

Nocturne contes et maloya au musée Stella Matutina

Dans le cadre de la Somèn Kréol, une nocturne est organisée le samedi 28 octobre à partir de 18h au musée Stella Matutina. La soirée débutera avec l'intervention de conteurs et se poursuivra avec un concert d'Emma Nona, nouvelle sensation du maloya péi.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La shalèr i done paké !

Ce jeudi 19 octobre 2023, Matante Rosina transpire à grosses gouttes déjà. Elle active frénétiquement son éventail parce qu'il n'y a pas du tout de vent en plus. Il va faire chaud et beau aujourd'hui. Dans l'après-midi, quelques petites pluies sont prévues dans les hauts et pourraient même s'inviter sur la côte sud de l'île.