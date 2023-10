Noël, Nuit de Kal, Borne, maladies chroniques et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 27 octobre 2023 : - Cadeaux, décorations : toujours plus vite, toujours plus tôt… Noël est déjà là - La Nuit de Kal revient (enfin) à la Cité des Arts - Émeutes: Borne annonce plus de fermeté pour les jeunes délinquants et leurs familles - Odhirathon : une journée pour parler des maladies chroniques à Saint-Pierre - La pa Météo France i di, sé zot i di - Les températures dépassent les 30°C

Cadeaux, décorations : toujours plus vite, toujours plus tôt… Noël est déjà là

Ti pa ti pa Noël sa arivé… Oh, oh, oh, ah ben non il est déjà là avec presque deux mois en avance. Le Père Noël est bien pressé. Lumières, paillettes, cadeaux, calendriers de l'Avent. S'il faudra attendre fin novembre à début décembre pour voir l'esprit fête véritablement se dessiner, certains n'ont pas attendu aussi longtemps pour avoir la tête à Noël. Preuve en est, dans les rayons des magasins, les cadeaux sont déjà là… à côté des citrouilles et bonbons d'Halloween.

La Nuit de Kal revient (enfin) à la Cité des Arts

Après quatre ans d'absence, le rendez-vous des metalleux de l'île est de retour : la Nuit de Kal reprend ses droits à la Cité des Arts. Prévue comme à son habitude aux alentours de la soirée d'Halloween, l'événement revient pour la première fois depuis la crise Covid-19. Cinq groupes, dont un venu de l'Hexagone, sont attendus au Palaxa ce samedi 28 octobre 2023 à partir de 20 heures

Émeutes: Borne annonce plus de fermeté pour les jeunes délinquants et leurs familles

Être plus sévère avec les délinquants mineurs, si besoin avec l'aide de l'armée, et "responsabiliser" leurs parents: Elisabeth Borne a présenté jeudi les mesures "régaliennes" du gouvernement en réponse aux émeutes urbaines de juin, en présence de nombreux maires réunis à la Sorbonne à Paris.

Odhirathon : une journée pour parler des maladies chroniques à Saint-Pierre

L’Odhirathon revient pour une quatrième édition sur le front de mer de Saint-Pierre ce dimanche 29 octobre 2023. Au programme : conférences, dépistage mais aussi ateliers culturels pour sensibiliser aux maladies chroniques qui touchent particulièrement les Réunionnais

La pa Météo France i di, sé zot i di - Les températures dépassent les 30°C

Ce vendredi 27 octobre 2023, Matante Rosina se déplace avec son ventilateur de poche, son éventail n'est plus suffisant. Elle jette un oeil à son thermomètre qui affiche 31°C. Après un matin ensoleillé, les nuages se forment rapidement le long des montagnes. Au fil des heures, elle espère quelques averses et elle pense même qu'avec cette atmosphère chaude et humide, on pourrait entendre quelques coups de tonnerre.