Assassinats, alertes à la bombe, Israël, intermèdes natures et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 31 octobre 2023 : - Drame à La Possession : Abraham Bomela mis en examen pour assassinats et tentatives d'assassinats et écroué - Lycées, collèges, espaces publics... une rentrée marquée par des multiples alertes à la bombe - Netanyahu exclut tout cessez-le-feu dans la guerre contre le Hamas - Intermèdes natures : trois nuits pour découvrir des films inédits - La pa Météo France i di, sé zot i di - Coiffez votre capeline comme Matante Rosina

Drame à La Possession : Abraham Bomela mis en examen pour assassinats et tentatives d'assassinats et écroué

Abraham Bomela, 39 ans, a été présenté au parquet ce lundi 30 octobre 2023 après avoir tué trois personnes. Il a été mis en examen pour assassinats et tentatives d'assassinats et écroué, comme requis par le parquet. Ce samedi 28 octobre 2023 à La Possession, le mis en cause a tué sa mère, sa cousine de 5 ans et un agent d'entretien d'une banque où il a fait irruption. Sept autres personnes ont été blessées, dont un militaire de la gendarmerie. Au cours de sa garde à vue il a reconnu sa volonté de tuer "toutes les personnes rencontrées sur son chemin". Une enquête pour assassinats et tentatives d'assassinats est en cours.

Lycées, collèges, espaces publics... une rentrée marquée par des multiples alertes à la bombe

Si l'on pensait croire - à tort - que La Réunion serait épargnée… il n'en est rien. Après une évacuation de l'aéroport Roland-Garros mercredi 25 octobre 2023, en ce lundi 30 octobre, jour de rentrée scolaire dans l'île, ce sont neuf établissements qui ont été visés, entraînant à chaque fois une évacuation. Un centre commercial de Saint-Denis ainsi que la mairie du chef-lieu ont été évacués. Très mauvaises blagues ou vraies menaces ? Ce qui est sûr c'est que ces alertes "sont prises très au sérieux" par les services de sécurité.

Netanyahu exclut tout cessez-le-feu dans la guerre contre le Hamas

Le gouvernement israélien a exclu lundi tout cessez-le-feu dans la bande de Gaza, où l'aide est insuffisante pour répondre aux "besoins humanitaires sans précédent" selon l'ONU, au 24e jour de la guerre déclenchée par l'attaque sanglante du Hamas contre Israël.

Intermèdes natures : trois nuits pour découvrir des films inédits

Les nuits du film de nature reviennent pour une cinquième édition à Saint-Paul du 8 au 10 novembre 2023. Au programme de ces trois soirées : une véritable célébration du monde naturel

La pa Météo France i di, sé zot i di - Coiffez votre capeline comme Matante Rosina

La journée de ce mardi 31 octobre 2023 s'annonce chaude et majoritairement ensoleillée le long des côtes mais aussi dans les Hauts selon Matante Rosina. Elle met sa capeline avant de sortir pour se protéger du soleil. Dans l'après-midi, on peut s'attendre à la présence habituelle de nuages sans qu'il y ait de grosses précipitations. Peut-être qu'une petite pluie légère viendrait arroser l'ouest et le sud-ouest de l'île.