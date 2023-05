Violences, Wuambushu, agression à Reims, belvédère et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 23 mai 2023 : - Violences contre les maires : à La Réunion, les élus ne veulent pas être des défouloirs - Mayotte : "Wuambushu" entre dans le vif avec la démolition de Talus 2 - Agression au CHU de Reims, une infirmière et une secrétaire médicale dans un état "critique" - La Possession : le belvédère de Cap Noir détruit par un éboulis - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin

Violences contre les maires : à La Réunion, les élus ne veulent pas être des défouloirs

Sa démission a créé un électrochoc. Le maire de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, a relancé le débat autour de la sécurité des élus après avoir annoncé sa démission. Un retrait de l'écharpe qui faisait suite à l'incendie de sa maison par des militants d'extrême droite en raison de son soutien à un centre d'accueil de demandeurs d'asile (Cada). La Réunion n'est pas en reste. Plusieurs édiles ont été victimes de mots et de gestes menaçants. Ces élus se plaignent manque de réaction de l'Etat et ne veulent plus être des "défouloirs" ou des "fusibles de la République".

Mayotte : "Wuambushu" entre dans le vif avec la démolition de Talus 2

L’opération Wuambushu, suspendue pendant un mois, a repris ce lundi 22 mai 2023 à Mayotte dans la commune de Koungou, dans le nord de l’île. La destruction de Talus 2, l’un des plus importants bidonvilles du 101e département de France, avait été suspendue par la justice. Au moins 162 habitations ont été détruites, et plus de 200 personnes ont été relogées, d'après la préfecture.



Agression au CHU de Reims, une infirmière et une secrétaire médicale dans un état "critique"

Une infirmière est entre la vie et la mort et une secrétaire médicale a été blessée lundi à l'hôpital de Reims lors d'une agression au couteau, le ministre de la Santé François Braun promettant de réunir un "comité" pour "plus de sécurité pour les soignants".



La Possession : le belvédère de Cap Noir détruit par un éboulis

Ce lundi matin 22 mai 2023, sur le sentier de Cap Noir Roche verre bouteille, un important éboulis a détruit le kiosque du belvédère de Cap Noir et fortement endommagé la barrière de sécurité. Fort heureusement aucun blessé n'est à déplorer. Cet accident est survenu pendant des travaux de purge visant à sécuriser le site à la suite d'éboulement de mars 2023 et dans l'objectif d'une réouverture en sortie de saison cyclonique.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin

Matante Rosina pensait vraiment qu'il allait pleuvoir hier dans la journée mais que neni. Et pour ce mardi 23 mai 2023, elle pense que la journée va être identique à celui de la veille. En revanche, il est possible que l'Est soit soumis à quelques farines de pluies dans l'après-midi. Le vent souffle en rafales aussi sur la région Est.