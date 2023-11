Dipavali, athlétisme, rétro, Israël et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 18 novembre 2023 : - Dipavali pour aller de l'ombre vers la lumière - Athlétisme : trois nouveautés dans le calendrier running de la saison 2024 - Démineurs, racisme, éducation, cyclone et bus caillassés - Comme un symbole : dans un kibboutz ravagé, l'imprimerie a redémarré - La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil et chaleur

Dipavali pour aller de l'ombre vers la lumière

Célébration religieuse, festivités… La Réunion – terre de vivre-ensemble – célèbre ce samedi 18 novembre 2023 le Dipavali, grande fête hindoue. Les Réunionnais afflueront certainement en nombre pour la 34ème fête des lumières . Une édition entre "tradition et modernité". Mais savez-vous vraiment ce qu'est le Dipavali. Savez-vous depuis quand cette célébration religieuse - où l'on va de l'ombre vers la lumière -, est devenue fête à La Réunion ? On vous dit tout…

Athlétisme : trois nouveautés dans le calendrier running de la saison 2024

Le 28 octobre 2023, la commission running de la Ligue réunionnaise d’athlétisme s’est réunie sous la présidence de Jean-Louis Prianon pour établir le calendrier de la saison 2024. Son officialisation devrait intervenir fin novembre, après validation de la sous-préfecture de Saint-Benoît. Voici à quoi il ressemblera dans ces grandes lignes, avec notamment trois nouveautés à retenir

Démineurs, racisme, éducation, cyclone et bus caillassés

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 13 au vendredi 17 novembre 2023 :

• Lundi 13 novembre - Alertes à la bombe : on vous dit (presque) tout sur le métier à haut risque de démineur

• Mardi 14 novembre - Depuis le 7 octobre (encore plus qu'avant), le racisme anti musulmans est exercé sans complexe

• Mercredi 15 novembre - Niveau scolaire en 4ème : La Réunion parmi les mauvais élèves en français et en math

• Jeudi 16 novembre - La Réunion se prépare à l'impact (éventuel) d'un cyclone très intense

• Vendredi 17 novembre - Lorsque les bus sont caillassés, ce sont tous les usagers qui sont frappés

Comme un symbole : dans un kibboutz ravagé, l'imprimerie a redémarré

C'est comme un symbole du retour à une certaine normalité, malgré les atrocités du 7 octobre. Dans le kibboutz israélien de Beeri, celui où les commandos du Hamas ont fait le plus de morts, l'imprimerie s'est remise à tourner.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil et chaleur

Matante Rosina a déjà bien chaud ce samedi 18 novembre 2023. Normal vu le soleil qui envahit ce beau ciel bleu pendant toute la journée. Même dans les Hauts de l'île, la météo est clémente pour ce premier jour de week-end. Il ne devrait pas y avoir une goutte de pluie aujourd'hui d'après notre Matante Rosina.