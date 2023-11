Démineurs, racisme, éducation, cyclone et bus caillassés

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 13 au vendredi 17 novembre 2023 : • Lundi 13 novembre - Alertes à la bombe : on vous dit (presque) tout sur le métier à haut risque de démineur • Mardi 14 novembre - Depuis le 7 octobre (encore plus qu'avant), le racisme anti musulmans est exercé sans complexe • Mercredi 15 novembre - Niveau scolaire en 4ème : La Réunion parmi les mauvais élèves en français et en math • Jeudi 16 novembre - La Réunion se prépare à l'impact (éventuel) d'un cyclone très intense • Vendredi 17 novembre - Lorsque les bus sont caillassés, ce sont tous les usagers qui sont frappés

Établissements scolaires, centres commerciaux, transports en commun… Dans un climat de peur lié aux attaques terroristes, les démineurs du groupe d'intervention Nedex (neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs) ont connu un pic d'activité considérable. Depuis la rentrée scolaire, La Réunion a été victime d'une centaine d'alertes à la bombe. Et pourtant… les cours n'ont repris que depuis deux semaines. Toutes les alertes étant prises au sérieux, qu'il s'agisse d'un simple mail, d'un courrier ou d'un sac abandonné. Un travail minutieux de détection pour au final… assurer la sécurité de tous. On vous dit (presque) tout sur ce métier à haut risque...

Plus d'un mois après l'attaque du Hamas en Israël et le début d'une riposte qui n'a plus rien de proportionnelle depuis longtemps, une hystérie ambiante permet, encore plus qu'avant, à certains d'étaler sans complexe un racisme et une ignorance toujours plus violents. Dans les médias, sur les plateaux de télévision, les réseaux sociaux, dans la vie au quotidien la haine de l'Arabe et du Musulman se répand. Sans que cela ne semble émouvoir grand monde notamment du côté du gouvernement.

Dans un entretien accordé au "Parisien", le ministre de l'Education Gabriel Attal s'est alarmé lundi des résultats "inquiétants" en français et en mathématiques des évaluations nationales passées en septembre par les classes de 4ème . Une situation qui n'épargne pas La Réunion - l'êle se classe en queue de peloton -, et qui inquiète fortement les syndicats enseignants. Mais face au souhait du ministre de créer des classes par niveaux, beaucoup sont perplexes, voire totalement opposés.

Alors que la saison cyclonique démarre à La Réunion, de nombreux acteurs se sont réunis ce mercredi 15 novembre 2023 pour travailler sur la préparation de l'île à gérer l'arrivée d'un cyclone très intense. Dans un contexte de dérèglement climatique, où des cyclones toujours plus intenses pourraient s'approcher de La Réunion, le séminaire annuel Cyclonex s'est concentré sur la préparation de chaque acteur à agir en cas de phénomène particulièrement violent.

Plus rien ne va plus dans les transports en commun de La Réunion. Caillassage à tout va, à n'importe quelle heure, manque de sécurité, manque de moyens… la situation a de quoi alarmer. Cela fait plus d'un mois et demi que ces agressions se sont multipliées dans plusieurs communes de l'île. Jet de galets gratuits et jeu pour les autres… une violence exacerbée qui impacte l'ensemble des usagers. Pour tenter de mettre un terme à cette violence gratuite, le Groupement de partenariat opérationnel (GPO), constitué des forces de l'ordre, des communes et d'habitants cherche des pistes de solution. Ce jeudi 16 novembre 2023, c'est d'ailleurs le GPO du Nord qui s'est regroupé pour évoquer la situation sur le réseau Citalis, qui compte près de 50 caillassages en un mois et demi… sans compter ceux qui ne sont pas forcément signalés.