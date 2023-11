Psychotraum'Artistes, padel, Gérard Collomb, insolite et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 26 novembre 2023 : - Psychotraum'Artistes : quand l'art libère la parole des victimes d’agressions sexuelles - Le boom du padel ne se dément pas - Décès de Gérard Collomb, ancien maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur - Un chapeau à 1,932 million d'euros, chute de météorite, une Assemblée enflammée - Union de la lumière et de la couleur, l'art du vitrail à La Havane - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle journée prévue

Psychotraum'Artistes : quand l'art libère la parole des victimes d’agressions sexuelles

Des violences sexuelles et des souffrances sur toile… tel est l'objectif de l'exposition Psychotraum'Artistes, organisée par l'association Alon féminisme Réunion. Des tableaux peints par des victimes de violences. Des hommes et des femmes qui souffrent d'importants traumatismes. Des personnes qui, grâce à l'art, peuvent exprimer la douleur avec laquelle ils vivent au quotidien et qui reste encore trop souvent tabou à La Réunion. Des messages visibles jusqu'au 26 janvier, à la Bibliothèque Universitaire de Sciences de Saint-Denis.

Le boom du padel ne se dément pas

C’est le petit dernier des sports de raquettes en vogue. Le padel s’est implanté sur presque l’ensemble de l’île. Bientôt, on atteindra la barre des 50 courts et du millier de pratiquants. Un engouement qui ne se dément pas depuis l’avènement de la discipline à La Réunion en 2018.

Décès de Gérard Collomb, ancien maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur

L'ancien maire de Lyon Gérard Collomb, ex-ministre de l'Intérieur du premier gouvernement Macron, s'est "éteint paisiblement auprès des siens" samedi soir à l'âge de 76 ans, selon les mots de son épouse Caroline, et le décès du baron lyonnais a suscité une pluie d'hommage. Atteint d'un cancer à l'estomac, "il a souhaité, lorsqu'il est devenu évident que sa maladie ne pourrait être améliorée par un quelconque traitement anticancéreux, bénéficier d'une sédation profonde qui lui a permis de s'éteindre paisiblement auprès des siens" vers 21 heures samedi, a fait savoir Caroline Collomb dans un bref message à l'AFP.

Un chapeau à 1,932 million d'euros, chute de météorite, une Assemblée enflammée

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 20 novembre au vendredi 24 novembre le voici : Un chapeau de Napoléon Ier, le célèbre bicorne noir avec sa cocarde bleu blanc rouge, s'est envolé à 1,932 million d'euros. Les pompiers et la police de Strasbourg s'interrogent lundi sur la possibilité d'une chute de météorite après une intervention sur un véhicule présentant un trou de 50 centimètres de diamètre sur le toit. Scène de chaos à l'Assemblée nationale d'Albanie : des députés de l'opposition ont craqué des fumigènes et provoqué un début d'incendie pour protester contre le vote du budget 2024.

Union de la lumière et de la couleur, l'art du vitrail à La Havane

Magie de la lumière et de la couleur, l'art du vitrail s'est épanoui au fil des siècles à La Havane où le travail de restauration permet de conserver ce joyau de l'architecture cubaine.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle journée prévue

Pour Matante Rosina, la météo de ce dimanche 26 novembre 2023 ne va pas trop changer par rapport à la journée d'hier. Elle note quelques petites pluies du côté du sud sauvage mais elles ne devraient pas durer très longtemps. La journée est particulièrement belle malgré quelques nuages qui se baladent et toujours un peu de vent.