Visite ministérielle, otages, Cyclone BD, Le Tampon et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 30 novembre 2023 : - Ouverture des Outre-Mer French Tech Days au deuxième jour de la visite de quatre ministres - Nouvel échange d'otages contre prisonniers à quelques heures de la fin de la trêve - Saint-Denis : le festival Cyclone BD de La Réunion revient - "Lambians kréol, nout kréolité, nout fierté" au Tampon - La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil dans les bas, nuages dans les Hauts

Ouverture des Outre-Mer French Tech Days au deuxième jour de la visite de quatre ministres

Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, Philippe Vigier, ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du Numérique et Olivier Becht, ministre délégué chargé du Commerce extérieur sont en visite à La Réunion jusqu'au 1er décembre 2023. Des déplacements dans le cadre notamment de l’ouverture officielle des outre-mer French Tech Days ce jeudi 30 novembre. Pour la ministre de la Culture et le ministre chargé des Outre-mer, il s’agit également de valoriser la création de la 21ème école nationale supérieure d’architecture (ENSA).

Nouvel échange d'otages contre prisonniers à quelques heures de la fin de la trêve

Un nouveau groupe d'otages israéliens et étrangers a été libéré mercredi et un groupe de prisonniers palestiniens devait l'être dans la soirée, à quelques heures de l'expiration prévue de la trêve entre Israël et le Hamas et alors que débute la troisième mission du secrétaire d'Etat Antony Blinken dans la région.

Saint-Denis : le festival Cyclone BD de La Réunion revient

À compter de ce jeudi 30 novembre 2023, et jusqu'au dimanche 3 décembre, a lieu à Saint-Denis la 13ème édition du festival Cyclone BD. Au programme : animation locale, atelier, conférence… Plus de 30 auteurs réunionnais, scénaristes, dessinateurs, coloristes, huit auteurs malgaches, deux auteurs mauriciens et des acteurs venant d'Italie, du Canada, d'Espagne et de Métropole seront de la partie.

"Lambians kréol, nout kréolité, nout fierté" au Tampon

L'Office du Tourisme Intercommunal du Sud (OTI SUD) organise ce samedi 2 décembre 2023, la deuxième édition de "Lambians Kréol". Cet événement gratuit se tiendra sur le site du Domaine Archambeaud au Tampon, de 9 heures à 17 heures. L'occasion de venir en famille pour un voyage inoubliable autour de la tradition, du partage et de la bonne humeur dans la fraîcheur des hauts.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil dans les bas, nuages dans les Hauts

Ce jeudi 30 novembre 2023, Matante Rosina prend son café dans son jardin et profite du beau temps. Pour elle, sur la côte, le beau temps va durer toute la journée mais dans les Hauts, les nuages s'invitent. Ils pourraient laisser échapper de bonnes averses sur les plus hauts sommets. Il va faire un peu plus chaud aujourd'hui.