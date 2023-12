Batteries au lithium, saison cyclonique, Israël-Hamas, Roman Métis et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 6 décembre 2023 : - Batteries au lithium : elles sont difficiles à importer et impossibles à exporter - Saison cyclonique : entre cinq et huit systèmes attendus - L'armée israélienne entre dans Khan Younès, l'ONU redoute un "scénario infernal" - Saint-Denis : les lauréats du Prix du Roman Métis à l'honneur - La pa Météo France i di, sé zot i di - Les plus hauts sommets de l'île ensoleillés

Batteries au lithium : elles sont difficiles à importer et impossibles à exporter

Difficile à importer et impossible à exporter… les batteries au lithium sont entrées dans notre quotidien avec l'essor de l'électrique. Et pourtant ces petites batteries pleines d'énergie sont un véritable défi en termes de recyclage. D'autant que ces derniers mois, les départs de feu de ces batteries font la Une des médias. Des incendies difficiles à maîtriser comme ce fut le cas ce 23 novembre 2023 dans un container du Port. Si le risque incendie n’est pas nouveau dans la filière déchets, les batteries au lithium sont une nouvelle cause importante des départs de feu. Ce métal alcalin est hautement inflammable en cas de choc, dégradation, chaleur ou humidité. Or le lithium se trouve désormais partout, dans les téléphones portables, vélos et trottinettes électriques, télécommandes, écouteurs sans fil, consoles de jeux… Une double peine pour La Réuniondéjà confrontée à des difficultés pour traiter les déchets dangereux.

Saison cyclonique : entre cinq et huit systèmes attendus

À La Réunion, la menace cyclonique s’étend des mois de novembre à avril. Mais cette année, la saison qui aurait déjà dû commencer n'a pas encore débuté en ce mercredi 6 décembre 2023. Un démarrage tardif qui avait été anticipé par Météo France dès la fin du mois d'octobre. Malgré tout l'activité cyclonique finira par se développer sur le bassin courant janvier. Une activité qui sera moindre avec le développement de cinq à huit systèmes contre une dizaine habituellement. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut baisser sa garde.

L'armée israélienne entre dans Khan Younès, l'ONU redoute un "scénario infernal"

L'armée israélienne a dit mardi être aux prises avec le Hamas dans Khan Younès, grande ville du sud de la bande de Gaza assiégée, où l'ONU redoute un "scénario infernal" pour les civils, confinés dans un périmètre de plus en plus réduit.

Saint-Denis : les lauréats du Prix du Roman Métis à l'honneur

Dans le cadre de la 14ème édition du Grand Prix du Roman Métis et de la 7ème édition du Prix du Roman Métis des lecteurs, la ville de Saint-Denis a organisé ce mardi 5 décembre 2023 une cérémonie de récompense. Les deux lauréats, Xavier Leclerc avec son roman "Un homme sans titre" et Marie-Claude Derby avec "M'a vi oute fiy", ouvrage réunionnais, ont reçu leur prix à Chateau Morange

La pa Météo France i di, sé zot i di - Les plus hauts sommets de l'île ensoleillés

Ce mercredi 6 décembre 2023, Matante Rosina a bien l'impression que cette journée sera identique à celle de la veille. Un matin bien ensoleillé se profile et une après-midi nuageuse se confirme, surtout dans l'ouest et le sud de l'île. Mais ailleurs, le soleil prédomine. Les plus hauts sommets sont baignés de soleil.