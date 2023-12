Biodéchets, piéton tué, Kréolab, thermes de Cilaos et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 19 décembre 2023 : - Tri des biodéchets à La Réunion : le rendez-vous (surement) raté du 1er janvier 2024 - Paris : un piéton tué par un motard de la Brav-M, une unité de police controversée - Kréolab : CBo Territoria est le lauréat du Territoire de l'ouest - Conseil départemental : un Noël bien-être aux Thermes de Cilaos - La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelle chaleur !

Tri des biodéchets à La Réunion : le rendez-vous (surement) raté du 1er janvier 2024

Le tri des biodéchets en France, c'est pour le 1er janvier 2024… du moins sur le papier. Vous envisagiez de composter les restes de votre repas du Réveillon ? Peut-être un jour mais pas tout de suite. Du moins pas partout. Alors que le gouvernement prévoyait que tous les foyers puissent disposer d’une solution pour trier leurs biodéchets au 1er janvier 2024, rien n'est prêt. La collecte des déchets alimentaires pour tous n’est pas une mince affaire. Pour les foyers qui ne disposent pas de jardin ou qui n’ont pas la motivation pour composter, c’est aux collectivités de s’emparer de ce sujet et toutes non plus ne sont pas au point

Kréolab : CBo Territoria est le lauréat du Territoire de l'ouest

Le Territoire de l'ouest (TO) a tranché : CBo Territoria est le lauréat de la collectivité pour le projet Kréolab. La décision a été annoncée ce lundi 18 décembre 2023, la suite de l’appel à projets urbains innovants lancé par le Groupement d'Intérêt Public (GIP) Écocité. Répondre aux enjeux économiques, climatiques et sociaux de la ville durable de demain dans le respect de l’identité créole du territoire. Telle sera la mission du lauréat primé à Saint-Paul.

Paris : un piéton tué par un motard de la Brav-M, une unité de police controversée

Un homme est mort mi-décembre à Paris après avoir été percuté par un motard de la Brav-M, (Brigades de répression de l’action violente motorisées), une unité de police controversée. Une enquête a été ouverte pour "déterminer les circonstances" de ce décès, a indiqué dimanche le parquet de Paris, confirmant une information de Mediapart

Conseil départemental : un Noël bien-être aux Thermes de Cilaos

Le Conseil départemental et les thermes de Cilaos s'associent pour proposer ce 23 décembre 2023 un événement bien-être à l'occasion de Noël. L'évenement comportera des activités gratuites pour petits et grands.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelle chaleur !

Matante Rosina n'en peut plus de transpirer. Pour ce mardi 19 décembre 2023, elle prévoit de la pluie dans l'est et aussi dans le nord. Mais la chaleur est toujours aussi accablante et le thermomètre affiche plus de 30)c dans une atmosphère très lourde. Dans les autres régions, le soleil s'accroche le matin. Dans l'après-midi, la météo est changeante un peu partout et vous pouvez vous attendre à de la pluie aussi dans le sud.