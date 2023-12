Loi immigration, Mozart le chat, Prague, centre artistique et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 22 décembre 2023 : - Loi immigration : au sommet de l'Etat, ils ont osé souiller la République - Il était une fois… Mozart, le chat du Conservatoire - 14 morts dans une fusillade à Prague, l'assaillant retrouvé mort - Territoire de l'Ouest : le centre artistique de Plateau Caillou est inauguré - La pa Météo France i di, sé zot i di - Ventilatèr i sa shofé osi !

Loi immigration : au sommet de l'Etat, ils ont osé souiller la République

Remise en cause du droit du sol, déchéance de nationalité, fin du principe d'égalité… Le sommet de l'Etat a ouvertement viré à l'extrême-droite avec l'adoption de la loi immigration. Les dérives de ce gouvernement "ni de droite ni de gauche" sont désormais actées. Rien de bien étonnant venant d'une mouvance politique qui a voté la loi dite "contre le séparatisme", la loi sécurité globale, et qui a fait passer aux forceps la réforme des retraites. Mais en s'inclinant devant l'extrême-droite, le chef de l'Etat et ses soutiens ont a fini d'enterrer tout honneur – si tant est qu'ils en aient déjà eu diront certains -, en souillant la République.

Il était une fois… Mozart, le chat du Conservatoire

Besoin d’un soupçon de magie, de fuir quelques instants la folie du monde, de retrouver cette part d’enfance qui palpite en nous ?" Il était une fois… " un conte de Noël, que vous offre la rédaction…

14 morts dans une fusillade à Prague, l'assaillant retrouvé mort

Un homme armé, âgé de 24 ans, a tué jeudi 14 personnes dans la prestigieuse université Charles de Prague avant d'être retrouvé mort sur place par les forces de l'ordre, ont annoncé les autorités qui ont écarté la piste du "terrorisme international".

Territoire de l'Ouest : le centre artistique de Plateau Caillou est inauguré

L'inauguration du centre artistique de Plateau Caillou a eu lieu ce jeudi 21 décembre 2023. Plusieurs concerts, donc celui de Pixl, étaient programmés pour célébrer l'ouverture de ce centre nommé après l'artiste Françoise Lallemand

La pa Météo France i di, sé zot i di - Ventilatèr i sa shofé osi !

Ce vendredi 22 décembre 2023, Matante Rosina est dans son salon avec le ventilateur en plein devant son figir. Kan li di a ou li gagn pi sé ke li gagn pi vréman! En plus, les nuages commencent à disparaitre pour laisser place au gros soleil qui va bien chauffer aujourd'hui. Dans les hauts, l'après-midi, les nuages menacent mais il n'y a que quelques gouttes qui vont tomber.