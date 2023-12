Prétox, messes, insolite, Japon et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 24 décembre 2023 : - Prétox pour Noël : avant le grand repas, préparez votre estomac - Noël : des messes dans les paroisses de toute l'île - Insolite : très cher vase, adieu Porsche et permis - Au Japon aussi, les vêtements d'occasion se démocratisent - La pa Météo France i di, sé zot i di - Les grillades termineront au four

Prétox pour Noël : avant le grand repas, préparez votre estomac

Chaque année c'est la même question, comment notre estomac va survivre face à toute cette nourriture et ces boissons prévus au menu de nos repas de Noël. Si on vous a souvent proposé une détox d'après fêtes, cette fois-ci ce sera la prétox ou comment préparer votre corps avant de vous gaver. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir.

Noël : des messes dans les paroisses de toute l'île

Aux quatre coins de l'île, la communauté chrétienne va célébrer Noël ce dimanche 24 et lundi 25 décembre 2023. Pour l'occasion, des messes sont organisées dans de nombreuses paroisses. Nous publions ci-dessous le programme annoncé par le diocèse de l'île de La Réunion.

Insolite : très cher vase, adieu Porsche et permis

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 18 décembre au vendredi 22 décembre 2023 le voici : il y a d'abord cette Américaine qui vient de faire une très bonne affaire en revendant aux enchères 107.000 dollars (plus de 98.000 euros) un vase acheté 3,99 dollars (3,65 euros). Il y a aussi ce conducteur d’une Porsche flashé à 173 km/h dans le Val-d’Oise sur une route limitée à 80 km/h. Son permis de conduire a été annulé et son véhicule a été mis en fourrière. Il l’avait acheté la veille... (Photo Gendarmerie nationale du Val d'Oise)

4 Au Japon aussi, les vêtements d'occasion se démocratisent

Une boutique éphémère de vêtements de seconde main en plein Tokyo: un événement anecdotique de nos jours, si ce n'est qu'il s'agissait de la première expérience mondiale en la matière pour Fast Retailing (Uniqlo), le géant japonais du prêt-à-porter.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Les grillades termineront au four

Même si Matante Rosina voit du beau temps ce matin du 24 décembre 2023, elle pense qu'elle va faire cuire ses grillades au four pour le réveillon. Sa boule de cristal lui fait miroiter de nombreux nuages accompagnées d'averses dès l'après-midi et sur toute l'île. Mais que cela ne gâche pas la fête. Matante Rosina vous souhaite à tous un excellent réveillon de Noël.