Zerbaz, Palme d'or, précarité menstruelle, insolite, perroquet bleu et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 28 mai 2023 : - Kinkeliba, Bois de maman, Benjoin...(presque) tout savoir sur les zerbaz péi - La Française Justine Triet empoche la Palme d'or et dénonce vivement la politique du gouvernement - La précarité menstruelle, une urgence grandissante - Canapé volant, avion de chasse sur le toit, montre à 5 millions de dollars - Un perroquet bleu freine l'installation d'éoliennes au Brésil - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil danse avec la pluie

Kinkeliba, Bois de maman, Benjoin...(presque) tout savoir sur les zerbaz péi

Vous aussi vous le sentez ? L'hiver austral arrive et les températures commencent à baisser. Alors que les couettes et bonnets vont faire leur grand retour dans les prochaines semaines, les refroidissements aussi. Les chutes de température, vent et givre dans les hauts de l'île peuvent vite rimer avec des nez qui coulent, des gorges douloureuses et des états grippaux. Faire appel aux zerbaz péi peut être une solution pour éviter ces désagréments liés au changement de saison mais pas que.

La Française Justine Triet empoche la Palme d'or et dénonce vivement la politique du gouvernement

Le Festival de Cannes a décerné samedi sa Palme d'or à la Française Justine Triet pour "Anatomie d'une chute", récompensant pour la troisième fois seulement de son histoire une réalisatrice. En recevant son prix, la cinéaste a vivement dénoncé la façon dont le gouvernement français a "nié de façon choquante" le mouvement contre la réforme des retraites.

La précarité menstruelle, une urgence grandissante

Ce dimanche 28 mai marque la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, un sujet encore très tabou en France. Cet évènement est l'occasion de rappeler l'inégalité croissante que représente la précarité menstruelle pour des millions de femmes qui n'arrivent pas à se fournir en protections périodiques.



Canapé volant, avion de chasse sur le toit, montre à 5 millions de dollars

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 22 mai au vendredi 26 mai le voici : Face à de fortes rafales de vent, un canapé s'est fait la mal à Ankara en Turquie. Dans la Manche, les habitants de Donville-les-Bains ont découvert avec stupeur un véritable avion de chasse, installé sur le toit-terrasse d’un immeuble. Une montre ayant appartenu au dernier empereur de Chine Puyi a été vendue pour plus de 5 millions de dollars aux enchères.



Un perroquet bleu freine l'installation d'éoliennes au Brésil

Les éoliennes, la source d'énergie propre bienvenue par excellence ? Pas pour les défenseurs d'un perroquet bleu menacé d'extinction, qui sont parvenus à faire suspendre la construction d'un parc de Voltalia au Brésil.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil danse avec la pluie

D'après Matante Rosina, le temps a du mal à se décider. Pour ce dimanche 28 mai 2023, Du côté est de l'île, ça reste bien humide, mais les précipitations sont un peu moins abondantes qu'hier. Heureusement, ça ne déborde pas trop ! Pour les autres régions, on a droit à de belles périodes ensoleillées le long du littoral. Mais attention, du côté des hauteurs ouest, les nuages commencent à s'installer doucement. Ça sent les averses éphémères pour l'après-midi. Quant à l'alizé, il semble prendre un peu plus de force sur les côtes exposées.