Ondes, bonnes résolutions, féminicides, continuité territoriale et météo

Quand les ondes ravagent des vies : la souffrance incomprise des électrosensibles

Pourtant invisibles à l'œil nu, les ondes électromagnétiques sont omniprésentes autour de nous : téléphones mobiles, wifi, micro-ondes... notre vie est entourée d'ondes. ! Les antennes relais, notamment nécessaires mobiles pour surfer en 4 voire 5G, envahissent-elles aussi le paysage urbain. Mais toutes ces ondes sont-elles dangereuses pour la santé ? S’il est pour l’instant impossible de démontrer les effets néfastes des ondes électromagnétiques sur la santé, il est tout aussi impossible d’en démontrer l’absence de danger. À défaut d’une réponse claire, le principe de précaution prévaut, notamment pour les personnes électrosensibles

Résolutions 2024 : l'heure des (bons) choix a sonné

Les plus grosses explosions de feux d’artifices étant désormais derrière nous, l’heure est aux résolutions. Que ce soit pour ceux qui les ont abandonnées en 2023 ou ceux qui ont amélioré leur quotidien avec succès, cette année, c’est la bonne ! Ce 2 janvier 2024 paraît être le bon moment pour réviser nos classiques

94 féminicides recensés en 2023, soit -20% en un an, selon le ministère

Un total de 94 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2023, soit une baisse de 20% après les 118 féminicides recensés l'année précédente, a-t-on appris mardi auprès de la chancellerie, confirmant une information du Figaro.

Continuité territoriale : une plateforme pour effectuer les démarches en ligne

Le dispositif régional de continuité territoriale évolue en 2024. Depuis le mardi 2 janvier 2023, une nouvelle plateforme est opérationnelle. Elle permet d’effectuer toutes les démarches en ligne sans se déplacer

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie et chaleur

Matante Rosina se réjouit de cette pluie. Les averses continuent ce mercredi 3 janvier 2024. Il est encore possible d'entendre quelques coups de tonnerre. Parfois, le soleil pointe le bout de son nez mais les nuages reviennent. C'est un peu le jeu du chat et de la souris aujourd'hui. Matante Rosina vous conseille donc de garder votre parapluie et de toujours activer votre éventail.