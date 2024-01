Trail, remaniement, Israël, tour de l'île à vélo et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 12 janvier 2024 : - Polémique autour des tarifs d’inscription : la querelle des prix sur les trails - Remaniement : des ministères fusionnés et les poids-lourds confirmés - Israël pilonne le sud de Gaza à la fin du marathon diplomatique de Blinken - Tour de l'île à vélo : les Maillons de l'Espoir pédalent pour le mois sans alcool - La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil le matin, nuages l'après-midi

Polémique autour des tarifs d’inscription : la querelle des prix sur les trails

Les coureurs de trail sont mécontents. Ils trouvent que les prix d’inscription aux courses ont augmenté et que la qualité des prestations fournies par les organisateurs en retour n’est pas toujours au rendez-vous. Des organisateurs qui leur répondent qu’ils s’efforcent au contraire d’améliorer leur produit, ne pouvant rien par ailleurs contre l’inflation de la vie, la baisse des subventions publiques et la difficulté croissante à trouver des partenariats privés face à la multiplication des courses.

Remaniement : des ministères fusionnés et les poids-lourds confirmés

Après la nomination de Gabriel Attal à Matignon, les grands noms du gouvernement ont été annoncés ce jeudi 11 janvier 2024. Eric Dupont-Morretti reste ministre de la Justice et Bruno Le Maire est maintenu au ministère de l'Economie, Gérald Darmin conserve son poste au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Prisca Thévenot, actuelle secrétaire d'État à la jeunesse, est de son côté nommée porte-parole du gouvernement et ministre du "Renouveau démocratique". Les ministères du Travail et de la Santé sont fusionnés, comme ceux de l'Education nationale et du Sport.

Israël pilonne le sud de Gaza à la fin du marathon diplomatique de Blinken

L'aviation israélienne a pilonné jeudi le sud de la bande de Gaza, au dernier jour d'une tournée régionale du chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, visant à endiguer la propagation du conflit opposant Israël au Hamas palestinien.

Tour de l'île à vélo : les Maillons de l'Espoir pédalent pour le mois sans alcool

Ce jeudi 11 janvier 2024 au petit matin, s'est élancée la 11ème édition du Tour de l'île à vélo porté par l'association les Maillons de l'Espoir. Au programme, plusieurs étapes à travers l'île mais surtout un message à porter : celui de la lutte contre l'alcoolisme et les addictions. Une course organisée chaque année en janvier en lien avec le Dry January (mois sans alcool).

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil le matin, nuages l'après-midi

Ce vendredi 12 janvier 2024, Matante Rosina porte ses lunettes de soleil ce matin pour aller faire sa marche matinale sur le sentier littoral. Elle en profite le matin parce que l'après-midi, des nuages menaçants vont faire leur apparition. Quelques averses sont prévues à quelques endroits de l'île comme au volcan.