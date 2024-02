La Réunion s'effrite, Saint-Pierre, groupement sanitaire, Chili et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 5 février 2023 : - Fortes pluies, inondations : La Réunion s'effrite… il est urgent d'(enfin) agir - Saint-Pierre : une mère de famille retrouvée morte, son fils toujours en garde à vue - Rien ne va plus au Groupement de défense sanitaire : la présidente mise en demeure - Incendies au Chili: au moins 99 morts, "plus grande tragédie" depuis 2010 - Téats départementaux - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le lundi au soleil

Fortes pluies, inondations : La Réunion s'effrite… il est urgent d'(enfin) agir

Routes submergées, emportées, maisons détruites ou à deux doigts de s'écrouler… Depuis le passage successif du cyclone Belal, de la tempête Candice et de l'épisode de fortes pluies qui a frappé le sud de l'île, La Réunion s'effrite. Et pourtant, si ces épisodes ont fragilisé notre département, ce n'est pas la première fois que cela arrive. À l'État, aux collectivités donc d'agir en concertation pour prendre à bras-le-corps ces problèmes. C'est aujourd'hui qu'il faut agir pour éviter que la situation empire.

Saint-Pierre : une mère de famille retrouvée morte, son fils toujours en garde à vue

Ce samedi 3 janvier 2024, un drame s'est déroulé dans la commune de Saint-Paul. Une mère de famille d'une cinquantaine d'années a été retrouvée morte à son domicile, à la Ravine-des-Cabris, à Saint-Pierre. Selon les premiers éléments elle aurait reçu plusieurs coups de couteau. L'un de ses fils a été interpellé puis placé en garde à vue. Une garde à vue qui se poursuit ce lundi 5 février, confirme le parquet de Saint-Pierre.

Rien ne va plus au Groupement de défense sanitaire : la présidente mise en demeure

Depuis 1988, existe le Groupement de défense sanitaire de La Réunion (GDS), une association qui a vocation à garantir la qualité sanitaire des cheptels locaux. Mais si l'association perdure depuis autant d'années, ces derniers temps, elle traverse une vaste tempête. Le 3 novembre 2023, s'est tenue l'assemblée générale du GDS et alors que le conseil d'administration ne compte plus que trois personnes contre neuf en temps normal, l'ensemble des adhérents ont voté contre toutes les délibérations. Difficultés financières, problème de gérance ? Plusieurs problèmes sont pointés du doigt. Le préfet s'est d'ailleurs saisi de l'affaire et a mis en demeure la présidence du Groupement d'agir, sous peine de devoir prendre des décisions. En clair… rien ne va plus

Incendies au Chili: au moins 99 morts, "plus grande tragédie" depuis 2010

"La plus grande tragédie" qu'a connue le Chili en plus d'une décennie: les incendies qui ravagent la région côtière touristique de Valparaiso (centre) ont fait au moins 99 morts, et le bilan pourrait encore s'aggraver.

Téats départementaux

Gros Babouk en lèr a ouvert la programmation du premier semestre 2024 des Téats départementaux sur des notes enchanteresses, promesses d’étoiles dans les yeux et de rêve destinées à transporter tout un chacun loin de son quotidien. Petit tour d’horizon des grands temps forts.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le lundi au soleil

Matante Rosina met ses lunettes de soleil pour aller faire sa balade matinale ce lundi 5 février 2024. Si sa boule de cristal ne lui joue pas des tours, il va faire beau sur toute La Réunion. Elle vous conseille de faire vos machines de linge et de vite les étendre, on ne sait jamais. Côté températures, elles sont toujours agréables et moins étouffantes que ces deux derniers mois.