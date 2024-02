Droit du sol, Saint-Valentin, Gaza, mobilité et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 14 février 2023 : - Fin annoncé du droit du sol à Mayotte : une polémique et des incertitudes - Saviez-vous que la Saint-Valentin ça peut être tous les jours... - La pression internationale s'intensifie pour une trêve à Gaza - Mobilités : face au coma circulatoire, les Réunionnais veulent "éviter les déplacements" - La pa Météo France i di, sé zot i di - Matante Rosina la pou toufé

Fin annoncée du droit du sol à Mayotte : une polémique et des incertitudes

La nationalité française s'obtient par naturalisation, par droit de sang, en ayant au moins un parent français ou par droit du sol, en étant né sur le territoire français. C'est cette règle que Gérald Darmanin a annoncé, ce dimanche 11 février 2024, vouloir durcir, voire même supprimer, pour lutter contre l'immigration clandestine. Le projet fait polémique au sein des états-majors politiques et questionne… Si la mesure est mise en place - après un long délai nécessaire à une révision constitutionnelle -, cela changerait-il réellement la vie des Mahorais ? Surtout, n'est-ce pas ouvrir une boite de Pandore qu'il sera ensuite impossible de refermer... avec toutes les conséquences que cela suppose ?

Saviez-vous que la Saint-Valentin ça peut être tous les jours...

Et oui, le grand jour est arrivé ! La Saint-Valentin a frappé à nos portes et à nos coeurs dès 00h ce mercredi 2024, et (on a vérifié) cela va durer toute la journée. Vous avez prévu d'offrir des roses, du parfum, un restaurant, un baiser... C'est très bien. Il convient juste de ne pas oublier que l'amour se vit, se fête, se célèbre 365 jours par an et pas seulement à la Saint-Valentin

La pression internationale s'intensifie pour une trêve à Gaza

La pression internationale s'est intensifiée mardi pour un accord de trêve entre Israël et le Hamas incluant une nouvelle libération d'otages, après l'annonce israélienne d'une offensive prochaine sur Rafah, dernier refuge pour plus d'un million de Palestiniens dans le sud de la bande de Gaza.

Mobilités : face au coma circulatoire, les Réunionnais veulent "éviter les déplacements"

Ce mardi 13 février 2024 s'est tenu la remise des bilans complets des États généraux de la mobilité de l'île. Pour l'occasion, une déclaration commune des autorités compétentes en matière de mobilités à La Réunion a été signée par la Région Réunion et les intercommunalités, les engageant à présenter une feuille de route à la fin de cette année. Parmi ces priorités, mettre fin au "tout-voiture" à La Réunion.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Matante Rosina la pou toufé

Ce mercredi 14 février 2024, Matante Rosina voit de l'amour dans l'air même si dans l'est, au lever du jour, quelques petites averses sont possibles. Mais par la suite, le ciel se dégage sur la côte pour laisser place à une matinée ensoleillée. Dans les Hauts de l'ouest, les averses s'installent dans l'après-midi. Côté température, Matante Rosina la pou toufé