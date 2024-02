Air Austral, États-Unis, Mayotte, Run Padel et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 15 février 2023 : - Air Austral : "une belle compagnie" qui doit faire face à des difficultés mais "confiante" en son avenir - Un mort et neuf blessés dans des tirs lors de la parade du Super Bowl à Kansas City - Mayotte : le préfet Thierry Suquet sur le départ, il est remplacé par François-Xavier Bieuville - Top départ du Run Padel Tour ce mardi - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée chaude et ensoleillée

Air Austral : "une belle compagnie" qui doit faire face à des difficultés mais "confiante" en son avenir

Avions immobilisés, situation financière compliquée, contexte international tendu, depuis quelques mois, Air Austral traverse une zone de turbulences. Pour faire le point sur cette compagnie aérienne réunionnaise et son avenir, Imaz Press s'est entretenu avec Joseph Bréma, président du directoire de l'entreprise. Il parle d'"une belle compagnie avec des atouts indéniables", ne cache pas les difficultés auxquels il a faire face et assure "être confiant". Entretien

Un mort et neuf blessés dans des tirs lors de la parade du Super Bowl à Kansas City

Au moins une personne est morte et neuf autres ont été blessées dans des tirs mercredi lors de la parade à Kansas City célébrant la victoire des Chiefs au Super Bowl, ont indiqué les pompiers de cette ville du Missouri, dans le centre des Etats-Unis.

Mayotte : le préfet Thierry Suquet sur le départ, il est remplacé par François-Xavier Bieuville

Ce mercredi 14 février 2024, s'est tenu le Conseil des ministres. À l'ordre du jour, le cas de Mayotte – pour laquelle Gérald Darmanin a fait des déclarations face à l'immigration et à l'insécurité. Parmi les annonces, il y a également eu la nomination d'un nouveau préfet pour Mayotte. Thierry Suquet, en poste depuis trois ans, va donc céder sa place à François-Xavier Bieuville, actuel sous-préfet de Dunkerque. Un changement de poste qui a lieu dans un climat tendu, alors que les mahorais ont annoncé "continuer les barrages" après la réponse gouvernementale.

Top départ du Run Padel Tour ce mardi



L'île va accueillir un événement pour les amateurs de padel, avec le P1000 HAT qui démarre le mardi 20 février jusqu'au 25 février. La compétition sera marquée par une grande première : la présence de 15 joueurs du Top 100 France à La Réunion. Un événement organisé par l’Hermitage Académie Tennis (HAT) et le Réunion Padel Club.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée chaude et ensoleillée

Ce jeudi 15 février 2024, Matante Rosina décide de rester chez elle. Elle a trop chaud même si il y a eu quelques petites pluies ce matin, tôt dans l'est. Le soleil brille et chauffe partout sur La Réunion. Dans les Hauts, comme d"habitude, les nuages recouvrent le ciel. Les températures sont toujours élevées et peuvent atteindre les 33 degrés mais pour Matante Rosina, elle pense qu'il fait 45°C