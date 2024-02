Leasing social, PSG, justice, Louis Bertignac et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 16 février 2023 : - Panne sèche : les Outre-mer ignorés dans la mise en place du leasing social - Foot: Mbappé et le PSG, c'est fini - Après un accident, ils veulent le jeter d'un pont : quatre personnes jugées en comparution immédiate - Louis Bertignac déroule le film de sa vie - La pa Météo France i di, sé zot i di - Ça chauffe encore !

Panne sèche : les Outre-mer ignorés dans la mise en place du leasing social

C'était l'annonce du gouvernement de ce début d'année. Et pourtant à La Réunion, personne ne pourra en bénéficier. Il s'agit du leasing social ou la possibilité d'acquérir un véhicule électrique à moindres frais pour les ménages les plus précaires. La raison, non pas un retard dans l'île - puisque les concessionnaires automobiles ont eu l'information en même temps que dans l'Hexagone, mais des difficultés dans la mise en place. Une édition 2024 qui n'aura donc durée que… six semaines et qui fait chou blanc dans le département.

Foot: Mbappé et le PSG, c'est fini

Le suspense a pris fin: Kylian Mbappé a annoncé à la direction du Paris Saint-Germain son intention de quitter le club cet été, mettant fin à un long feuilleton de plusieurs mois, sans préciser toutefois sa destination future.

Après un accident, ils veulent le jeter d'un pont : quatre personnes jugées en comparution immédiate

Ce vendredi 16 février 2024, comparaissent au tribunal, trois individus pour violences aggravées et menaces de mort. Les faits remontent à la nuit du 3 au 4 février sur la route nationale de Sainte-Suzanne. Un automobiliste heurte un deux-roues. Le pilote est grièvement blessé. Le conducteur de la voiture s'arrête pour lui porter secours. C'est alors que la situation dérape. Plusieurs individus arrivent de Saint-André pour en découdre avec le conducteur fautif. Poussé jusqu'à un pont, le pire a été évité grâce aux témoins de la scène.

Louis Bertignac déroule le film de sa vie

Chanteur et guitariste, co-fondateur du groupe mythique Téléphone (1976-1986), Louis Bertignac revient à La Réunion, 43 ans après son premier concert, pour se produire sur les scènes de Luc Donat et du TPA. À bientôt 70 ans, le rockeur au grand cœur interprétera les titres de son dernier album résolument rock "Dans le film de ma vie", mais pas que. Rencontre

La pa Météo France i di, sé zot i di - Ça chauffe encore !

Ce vendredi 16 février 2024, Matante Rosina entend la pluie sur le toit de sa case tôt ce matin. Quand elle se réveille, la pluie s'arrête laissant place à un beau ciel bleu. Les martins perchés sur son pied de letchi lui annoncent qu'il va faire beau sur l'ensemble de l'île. Dans l'après-midi, les nuages débordent sur l'intérieur de l'île et pourraient même déborder sur une petite partie de l'ouest en apportant avec eux des petites farines. Vous allez toujours activer votre éventail aujourd'hui. Il va encore faire très chaud.