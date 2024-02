Drogues, économies, kabar, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 19 février 2023 : - Derrière l'explosion des saisies de drogue, une augmentation de la consommation - Le gouvernement rabote sa prévision de croissance et promet des économies "immédiates" - Saint-Leu : retour sur le big kabar maloya qui a réuni 100 maloyèr - Contrôles routiers : un conducteur et sa passagère arrêtés sous stupéfiants - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un lundi sous le soleil

Derrière l'explosion des saisies de drogue, une augmentation de la consommation

Ce vendredi 16 février 2024, les autorités ont dressé le bilan sur la sécurité à La Réunion en 2023. On y apprend que des records ont été battus en termes de saisies de drogues. 130.000 cachets d'ecstasy, 30 kg de cocaïne, 230 kg de cannabis interceptés…les quantités saisies sont chaque année plus importantes. Et derrière ces quantités astronomiques saisies, se cachent forcément une explosion de la consommation de drogue sur le territoire. Un fait qui inquiète les professionnels de santé

Le gouvernement rabote sa prévision de croissance et promet des économies "immédiates"

La croissance économique française sera moins vigoureuse qu'espéré en 2024, avec une prévision ramenée à 1%, a annoncé dimanche le ministre de l'Economie Bruno Le Maire en dévoilant 10 milliards d'économies "immédiates" pour tenir les ambitions de réduction du déficit.

Saint-Leu : retour sur le big kabar maloya qui a réuni 100 maloyèr

Plus d'une centaine de personnes étaient réunies ce dimanche 18 février à La Rondavelle Tiroule de Saint-Leu pour un grand rassemblement de Maloya baptisé "big kabar maloya", organisé par l'association kabar défilé

Contrôles routiers : un conducteur et sa passagère arrêtés sous stupéfiants

Ce samedi 17 février, "les militaires de la Bmo (brigade motorisée) La Rivière Saint-Louis ont contrôlé sur Petite Île un conducteur de véhicule sous stupéfiants. Le conducteur et la passagère ont spontanément remis de la résine de cannabis qu’il détenaient. Enquête en cours", indique l'Escadron Départemental de Sécurité Routière du Sud-Océan-Indien

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un lundi sous le soleil

Ce lundi 19 février 2024, Matante Rosina pense que le beau temps va continuer. Le ciel est dégagé sur tout le département. Le soleil brille de mille feux et nous fait bien transpirer ce lundi. La petite brise essaie de soulager Matante Rosina mais ce n'est pas suffisant malheureusement. Dans l'après-midi, les nuages vont se former sur les hauteurs de l'île mais les côtes restent toujours bien ensoleillées.