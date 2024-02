Salon de l'agriculture, trail, insolite, Cité perdue et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 25 février 2023 : - Salon de l'Agriculture : Macron débat avec les agriculteurs, la colère ne retombe pas - Le trail des anglais revient ce dimanche - Un astre plus que brillant, célèbre malgré elle et des litres de vin perdus - En Equateur, les vestiges de la "Cité perdue" menacés - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mi-figue mi-raisin

Salon de l'Agriculture : Macron débat avec les agriculteurs, la colère ne retombe pas

Ce samedi 24 février 2024 s'est ouvert le 60ème Salon internationale de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris. Attisée par la présence d'Emmanuel Macron, la colère des agriculteurs a fait tourné au fiasco, le lancement de cette manifestation. Des heurts ont éclaté entre les planteurs et les forces de l'ordre, devant des animaux apeurés et un public empêché de circuler à sa guise dans les allées. Le président de la République a fini par improviser un débat avec des représentants des filières agricoles. Les échanges ont duré de plus de deux heures. Ils n'ont pas réussi à calmer la grande colère des agriculteurs

Le trail des anglais revient ce dimanche

Ce dimanche 25 février 2024, c'est le retour du trail des anglais pour les férus de courses. 28 kilomètres de long et 1270 mètres de dénivelés pour les amoureux de la course, passant du Port à Saint-Denis en passant par la Possession. Le départ se fera au gymnase Cotur du Port à 5h30 du matin et une arrivée au stade la Redoute de Saint-Denis de 7h40 à 14h00.

Un astre plus que brillant, célèbre malgré elle et des litres de vin perdus

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 19 au vendredi 23 février le voici : Une équipe internationale d'astronomes – principalement des Australiens mais comptant un Français – a découvert un quasar tout à fait exceptionnel à 12 milliards d'années-lumière de la Terre. Dans les Alpes, une station de ski est devenue célèbre... après une erreur. Plus de deux millions d’euros répandus sur le sol. Ce sont environ 60.000 litres de vin rouge d’une valeur estimée à environ 2,5 millions d’euros qui ont été déversés sur le sol d’une cave de l’Espagne.

En Equateur, les vestiges de la "Cité perdue" menacés

La jungle les a protégés pendant des milliers d'années. Mais l'érosion et surtout la modernité pourraient bien avoir raison des milliers de tumulus de terre, vestiges d'une vaste cité amazoniennes vieille de quelque 2.500 ans aujourd'hui disparue, dans le sud-est de l'Equateur.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mi-figue mi-raisin

Matante Rosina ne sait pas trop sur quel pied danser ce dimanche 25 février 2024. La météo lui réserve des surprises apparemment. Le ciel est partagé entre pluie et soleil. Elle ne peut pas vous annoncer de beau temps pour toute la journée mais juste qu'il va y avoir de bonnes périodes d'éclaircies parsemée de petites pluies, histoire de rafraichir l'atmosphère.