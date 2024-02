Saint-Benoît, santé, Salon de l'Agriculture, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 26 février 2023 : - Saint-Benoît : les grilles de l'école André Hoareau restent closes, des analyses toujours en cours - Fièvre, nez qui coule, toux... les petits virus font le plein dans les salles d'attente des médecins - Au Salon de l'Agriculture, Attal succède à Macron et dénonce le "cirque médiatique" de Bardella - Saint-Leu : une conductrice positive à l'alcool, aux stupéfiants et non titulaire du permis de conduire - La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps chez vous ?

Saint-Benoît : les grilles de l'école André Hoareau restent closes, des analyses toujours en cours

Cela devait être une fermeture exceptionnelle de quelques jours. Et pourtant, plus de dix jours après l'évacuation de l'école maternelle André Hoareau à Saint-Benoît - qui a eu lieu le 9 février 2024 - suite à des malaises d'enfants et d'adultes, l'établissement scolaire reste encore fermé ce lundi 26 février. L'école des tous petits n'est pas la seule où le portail est encore clos cette semaine – quelques jours avant les vacances scolaires – l'école élémentaire également reste fermée. Pour ne pas décrocher avant l'heure, une continuité pédagogique a été mise en place par le rectorat. Concernant les raisons des maux des écoliers et personnels de l'école, l'enquête est toujours en cours.

Fièvre, nez qui coule, toux... les petits virus font le plein dans les salles d'attente des médecins

Nez qui coule, toux, mal à la tête, des courbatures à n'en plus finir… depuis plusieurs jours, de plus en plus de Réunionnais sont terriblement malades. Les cabinets médicaux eux aussi regorgent de patients plus malades les uns que les autres. Une pathologie ressort chez de nombreux souffrants, une infection respiratoire aiguë. Et pourtant, il ne fait pas froid – c'est même le contraire – nous ne sommes même pas en période d'épidémie. Mais l'humidité, les contacts et l'immunité y sont pour beaucoup.

Au Salon de l'Agriculture, Attal succède à Macron et dénonce le "cirque médiatique" de Bardella



Gabriel Attal s'est invité dimanche soir au Salon de l'Agriculture, mettant en garde contre le "cirque médiatique", "politique" et "militant", au lendemain d'une inauguration chaotique par Emmanuel Macron et de la visite dimanche du leader du Rassemblement national, Jordan Bardella.

Saint-Leu : une conductrice positive à l'alcool, aux stupéfiants et non titulaire du permis de conduire

Ce week-end du 24 et 25 février 2024, ont eu lieu des opérations de sécurité routière sur l'ensemble de l'île. Menées par les forces de police et de gendarmeries, ces opérations ont donné relevées 162 infractions dont 25 délits pour la police et 137 infractions côté gendarmerie. Du côté de la gendarmerie, carton rouge est donné à une conductrice positive à l'alcool, aux stupéfiants et non titulaire du permis de conduire. S'il n'y avait que cela. Son véhicule n'était pas non plus assuré. Placée en garde à vue, son véhicule a été remisé en fourrière.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps chez vous ?

Ça fait un moment que Matante Rosina ne vous a pas parlé du groupe météo d'Imaz Press. Elle vous invite à le rejoindre pour donner le temps qu'il fait chez vous et aussi regarder le temps qu'il fait ailleurs. Elle vous parle de ce groupe Facebook parce que pour ce lundi 26 février 2024, elle n'est pas trop sûre de ses prévisions (elle pense qu'il va faire beau toute la journée). Les membres se feront un plaisir de vous donner le temps qu'il fait chez eux et vous aussi par la même occasion.