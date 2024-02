EDF, agriculture, Big up festival, Saint-Leu et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 28 février 2023 : - EDF : quand le réseau disjoncte, c'est toute La Réunion qui est sous tension - Les banques promettent des gestes pour les agriculteurs en difficulté - Cité des Arts : la douzième édition du Big Up 974 se tiendra les 9 et 10 mars - Saint-Leu : le jardin botanique des Mascareignes se prépare pour les vacances scolaires - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle matinée

EDF : quand le réseau disjoncte, c'est toute La Réunion qui est sous tension

Plongés dann fénoir, sans électricité… de nombreux foyers Réunionnais ont vécu cela ces dernières semaines. S'ils se sont retrouvés dans le noir, c'est parce qu'EDF était dans le rouge. La situation a pris de court les habitants, pas mis au courant de ces coupures. Si ces saturations sont exceptionnelles, les interruptions pourraient se reproduire, surtout en cette période estival où les climatiseurs – qui consomment le plus -, tournent à plein régime.

Les banques promettent des gestes pour les agriculteurs en difficulté

Les agriculteurs en difficulté, et reconnus comme tels par l'Etat, vont pouvoir retarder d'un an le paiement de leur dette bancaire, rééchelonner leurs échéances et bénéficier de prêts à taux préférentiels, a annoncé mardi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Cité des Arts : la douzième édition du Big Up 974 se tiendra les 9 et 10 mars

Les samedi 9 et dimanche 10 mars 2024, l’association Kréolide et la Cité des Arts organisent la douzième édition du Big Up 974, le festival international des arts et sports urbains à La Réunion. Cette année, le public pourra assister, entre autres, ) des battles de beatmakers et beatboxers, à des performances de graffiti, à des masterclass de danse à un battle de danse un contre un, mais aussi à des démonstrations et au spectacle de danse “Kréol dan kor”

Saint-Leu : le jardin botanique des Mascareignes se prépare pour les vacances scolaires

Du samedi 2 mars au samedi 16 mars 2024, le jardin botanique des Mascareignes (Colimaçons, Saint-Leu) met en place un programme pour les vacances scolaires de mars. L'occasion de découvrir toutes les facettes du jardin et de faire des activités en famille

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle matinée

Pour ce mercredi 28 février 2024, Matante Rosina prévoit une matinée plus ensoleillée que ces derniers jours. Les nuages se développent timidement dans l'après-midi toujours sur les hauteurs. Les pluies pourraient intéresser les hauts de l'ouest et du sud dans l'après-midi. C'est donc une journée plus calme qui se dessine d'après Matante Rosina.