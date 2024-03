IVG, arnaques, emballages, Kabardock et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 5 mars 2023 : - La France devient le premier pays au monde à inscrire l'IVG dans sa Constitution - Vous avez reçu un mail d'un tueur à gages ? Attention à cette arnaque en ligne - L'UE verdit ses emballages, fin du plastique à usage unique dans les restaurants - Le Port : le Kabardock a 20 ans et toujours la flamme - La pa Météo France i di, sé zot i di - Chaleur persistante et averses éparses

La France devient le premier pays au monde à inscrire l'IVG dans sa Constitution

Un vote pour l'Histoire: la France est devenue lundi le premier pays au monde à inscrire explicitement dans sa Constitution l'interruption volontaire de grossesse (IVG), après une approbation très large du Parlement réuni en Congrès au Château de Versailles, saluée par une longue ovation. Parmi nos députés et sénateurs Réunionnais, tous ont voté pour, à l'exception de Nathalie Bassire (Liot).

Vous avez reçu un mail d'un tueur à gages ? Attention à cette arnaque en ligne

Ils se font appeler "Kill Angel of Death" ou encore "Llant" et vous menacent de mort par mail. Si le courriel peut être effrayant au premier abord, il ne doit évidemment pas être pris au sérieux. Depuis mai 2023, une vaste campagne de messages frauduleux de tentatives d'arnaques à la menace de mort ou d'agression a été repérée par les autorités. "Le message parait très menaçant et peut effrayer les gens", détaille Safe On Web. Ce type d'arnaque vise à instaurer la peur afin que vous transfériez l'argent sans aide de la part de vos proches ou de la police et sans information supplémentaire. Alors gare à ne surtout pas tomber dans le piège. Tout ceci est faux, et n'es rien d'autre qu'un e-mail de phishing, une technique frauduleuse destinée à tromper l’internaute pour l’inciter à communiquer des données personnelles tels que leurs comptes d’accès ou leurs mots de passe et/ou leurs données bancaires.

L'UE verdit ses emballages, fin du plastique à usage unique dans les restaurants

L'UE s'est accordée lundi pour verdir ses emballages, avec l'interdiction d'ici à 2030 des contenants plastiques à usage unique dans ses cafés et restaurants - où les contenants en papier resteront autorisés -, et en restreignant l'usage des "polluants éternels" PFAS.

Le Port : le Kabardock a 20 ans et toujours la flamme

Au détour d’une conférence de presse pour exposer la programmation du premier semestre 2024, l’équipe du Kabardock qui fête cette année ses 20 ans, a dressé le bilan de ces deux décennies empreintes de ce petit grain de folie qui fait toute la différence

La pa Météo France i di, sé zot i di - Chaleur persistante et averses éparses

Ce mardi 5 mars 2024, Matante Rosina a encore très chaud même si la journée débute, sur la façade est, avec des averses. Plus tard, la pluie s'invite dans les hauts de l'ouest et du sud-ouest. Le vent s'est enfin calmé.