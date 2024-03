Logements neufs, Gaël Rivière, fin de vie, bilan routier et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 11 mars 2023 : - Logements neufs : des millions d'euros pour construire et un coup de vent pour tout endommager - Gaël Rivière, le footballeur du barreau - Macron annonce un projet de loi en avril pour une "aide à mourir" très encadrée - Contrôles routiers : 474 infractions relevées par les forces de l'ordre ce week-end - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages sauf dans l'ouest

Logements neufs : des millions d'euros pour construire et un coup de vent pour tout endommager

Lorsque Belal s'est abattu sur La Réunion le 15 janvier dernier, nombreux sont les Réunionnais à avoir vu leurs toits s'envoler, leurs baies vitrées se briser, leur maison être inondée. À l'avenir, des phénomènes de ce type et encore plus violents sont appelés à se multiplier. Face à de telles prévisions et face aux dégâts déjà causés par le cyclone Belal, il est légitime de s'interroger sur la capacité de nos constructions à résister à des vents violents.

Gaël Rivière, le footballeur du barreau

À 34 ans, Gaël Rivière est international de cécifoot, le football pour les déficient visuels. Il est en lice pour participer aux Jeux Paralympiques de Paris (28 août-8 septembre). En attendant, il exerce la profession d’avocat à Paris. Né aveugle, le Réunionnais est un exemple de résilience.

Macron annonce un projet de loi en avril pour une "aide à mourir" très encadrée

Après de longs mois de réflexion et plusieurs reports, Emmanuel Macron a dévoilé dimanche son "modèle français de la fin de vie": une "aide à mourir" qui doit permettre à certains patients, selon des "conditions strictes", de recevoir une "substance létale".

Contrôles routiers : 474 infractions relevées par les forces de l'ordre ce week-end

Les effectifs de police de la direction départementale de la sécurité publique de La Réunion ont réalisé sur le département 44 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du vendredi 8 mars au dimanche 10 mars 2024 permettant de relever 284 infractions. Du côté des gendarmes, 190 infractions ont été relevées sur les 11 opérations de contrôle organisées

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages sauf dans l'ouest

Ce lundi 11 mars 2024, Matante Rosina se dit que le beau temps dans l'est ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Le ciel reste majoritairement nuageux avec quelques averses éparses. Elle voit dans sa boule de cristal qu'il n'y a que l'ouest qui est sous le soleil. Côté température, on vous conseille de prendre votre éventail comme notre Matante.