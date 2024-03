Octroi de mer, surf, Macron, Saint-Pierre et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 15 mars 2023 : - Octroi de mer : "bouc émissaire de la vie chère", mais "indispensable" pour l'économie réunionnaise - Surf Open de France : retour vers le futur - Macron: il faut être "prêts à répondre" à l'"escalade" russe, mais "jamais nous ne mènerons d'offensive" - Bien vieillir à La Réunion : Saint-Pierre a posé la première pierre du futur béguinage - La pa Météo France i di, sé zot i di - Après la pluie, le beau temps

Octroi de mer : "bouc émissaire de la vie chère", mais "indispensable" pour l'économie réunionnaise

Pour la Cour des comptes, c'est clair et net… l'octroi de mer n'a plus lieu d'être. Impôt avec une mauvaise réputation et fustigé par le gouvernement, qui alourdirait le pouvoir d'achat, il est cependant défendu par les élus de La Réunion, qui considèrent que le réformer "serait dangereux". Une taxe qui, si elle est à "dépoussiérer", reste indispensable aux collectivités et à la production locale. Région, Département, Associations des maires… pour eux, l'exécutif fait un faux procès à l'octroi de mer, devenu véritable "boue émissaire de la vie chère" et se trompe de coupable.

Surf Open de France : retour vers le futur

Après une longue traversée du désert liée à la crise requins, une compétition locale inscrite au calendrier fédéral se déroulera du 16 au 24 mars à La Réunion. Il s’agit d’une étape de l’Open de France qui rassemblera une centaine de surfeurs sur les différents spots de l’île.

Macron: il faut être "prêts à répondre" à l'"escalade" russe, mais "jamais nous ne mènerons d'offensive"

Emmanuel Macron a affirmé jeudi que les Européens devaient être prêts à "répondre" à une "escalade" de la Russie, jugeant qu'elle ne "s"arrêtera pas là" si elle gagne la guerre en Ukraine, mais a assuré que jamais ils ne prendraient "l'initiative" de l'engagement militaire face à cette puissance nucléaire.

Bien vieillir à La Réunion : Saint-Pierre a posé la première pierre du futur béguinage

Ce mercredi 13 mars 2024 a eu lieu la pose de la première pierre du futur béguinage de la ville de Saint-Pierre à la Ravine des Cabris. Une réponse concrète aux défis de l'isolement et de la perte d'autonomie permettant aux séniors de conserver leur indépendance tout en tissant des liens avec leurs voisins proches dans les espaces de vies communs.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Après la pluie, le beau temps

Au début de ce vendredi 15 mars 2024, quelques pluies légères humidifient la côte Est. Matante Rosina enfile son imperméable pour faire sa marche matinale. Ces averses sont passagères et peu significatives. En cours de matinée, le ciel se dégage progressivement le long du littoral. Dans l'après-midi, les nuages recouvrent le ciel au-dessus des pentes de l'ouest. Quelques averses ici et là peuvent faire leur apparition.