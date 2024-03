VMAC, porteur de flamme, collégien incarcéré, Ô Barachois et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 18 mars 2023 : - VMAC : un produit en vente libre et pourtant potentiellement dangereux selon les professionnels de santé - JO 2024 : Stéphane Sery et son guide Cédric Boyer vont porter la flamme olympique - Près de Dijon : le collégien qui a menacé sa principale mis en examen et écroué - Saint-Denis : un dimanche ô Barachois, les femmes à l'honneur - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée généralement ensoleillée

VMAC : un produit en vente libre et pourtant potentiellement dangereux selon les professionnels de santé

Depuis quelques temps, le VMAC (Various Mix Actif Cannabinoids) a fait son apparition à La Réunion dans les magasins de vente de CBD (cannabidiol) et dans certaines stations-service. Ce cannabinoïde, non classé comme stupéfiant, regroupe des molécules présentes notamment dans le cannabis. Il ne dépasse pas la limite légale pour être proposé en vente libre, mais il suscite l'inquiétude des professionnels de santé. Ils soulignent que les connaissances sur le produit - bénéficiant d'un vide juridique -, restent floues et que ses effets sont semblables à ceux du cannabis (Photo : rb/www.imazpress.com)

JO 2024 : Stéphane Sery et son guide Cédric Boyer vont porter la flamme olympique

Le traileur non-voyant, Stéphane Sery et son guide, Cédric Boyer ont été sélectionnés pour porter la flamme olympique lorsqu'elle passera dans l'île le mercredi 12 juin 2024. Une véritable surprise pour les sportif et son guide doublé d'un immense honneur. Un honneur qui leur permettra de mettre en avant la cause du handisport.

Près de Dijon : le collégien qui a menacé sa principale mis en examen et écroué

L'élève de 15 ans, qui avait menacé vendredi d'un couteau sa principale, a été mis en examen et placé en détention provisoire dimanche, à la veille d'un déplacement dans son collège, près de Dijon, de la ministre de l'Education.

Saint-Denis : un dimanche ô Barachois, les femmes à l'honneur

Ce dimanche 17 mars 2024, de 15h à 19h, au Barachois, la ville de Saint-Denis organise son rendez-vous mensuel "Dimanche Ô Barachois". Une édition spéciale pour célébrer la lutte des droits des femmes. Au programme, des spectacles, fresques, danses, chants, expositions, village santé et espace marmaille (Photos : www.imazpress.com)

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée généralement ensoleillée

Ce lundi 18 mars 2024, le temps sera majoritairement ensoleillé avec quelques nuages ici et là. Le boule de cristal de Matante Rosina lui montre quand même quelques averses isolées dans l'après-midi, principalement sur les hauteurs de l'île. Le vent sera léger.