Camping-cars, urgence attentat, tourisme, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 25 mars 2023 : - Saint-Paul : malgré leur interdiction, les camping-cars et les vans toujours présents près des plages - Le gouvernement rehausse le niveau Vigipirate à "urgence attentat" - Saint-Denis va accueillir le premier Salon international du tourisme de l'océan Indien - Contrôles routiers : 386 infractions relevées par les forces de l'ordre ce week-end - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un lundi agréable

Saint-Paul : malgré leur interdiction, les camping-cars et les vans toujours présents près des plages

Depuis quelques années, les camping-cars et les vans aménagés se multiplient dans l'île. Utilisés comme moyen de découvrir l'île ou tout simplement comme logement, leur présence se fait de plus en plus remarquée aux abords des plages. Au point que la mairie de Saint-Paul a décidé d'interdire leur stationnement. Une décision qui a provoqué la colère des habitués des camping-cars, et qui est sans grande efficacité pour l'heure.

Le gouvernement rehausse le niveau Vigipirate à "urgence attentat"

Gabriel Attal a annoncé dimanche soir "rehausser" le plan Vigipirate en France à son niveau le plus élevé "urgence attentat", à la suite de l'attaque de Moscou revendiquée par le groupe jihadiste Etat islamique (EI).

Saint-Denis va accueillir le premier Salon international du tourisme de l'océan Indien

Le Salon international du tourisme et des loisirs de l’océan Indien aura lieu pour la première fois les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 septembre 2024 à la Nordev à Saint-Denis de La Réunion, de 10h à 19h et sera destiné aux professionnels et au grand public.

Contrôles routiers : 386 infractions relevées par les forces de l'ordre ce week-end

Les effectifs de police ont réalisé sur le département 46 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 22 au 24 mars 2023 permettant de relever 278 infractions. Du côté de la gendarmerie, 108 infractions ont été relevées.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un lundi agréable

Ce matin, le soleil éclaire un ciel partiellement voilé. Matante Rosina pense que ce lundi 25 mars 2024 va être agréable. Le soleil brille généreusement dans le nord de l'île. Dans l'après-midi, quelques nuages viennent assombrir le ciel dans le sud. Pour Matante Rosina, il risque de pleuvoir.